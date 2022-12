3 8 avril | Après un mois et demi d’attente déchirante, Olena Shapovalova, qui habite la Rive-Sud, a enfin pu prendre dans ses bras sa mère, sa soeur Raisa, le mari de celle-ci, Igor, et cinq de ses nièces. Ces derniers l’ont retrouvée à l’aéroport de Montréal, après avoir fui la guerre en Ukraine. « C’est pendant ce type d’affectations que l’on se sent privilégié d’être photographe et de témoigner de ces événements, raconte Adil Boukind. Une dame proche de nous, qui ne savait pas exactement ce qui se déroulait devant ses yeux, n’a pas pu retenir ses larmes en voyant Olena et sa famille. » Adil Boukind Le Devoir