Le syndicat de l’immeuble avait cherché à évincer le tueur de Vaughan

Le syndicat de copropriétaires où habitait le tireur de Vaughan avait demandé à la cour d’évincer le septuagénaire dans les semaines qui ont précédé la tuerie. La démarche du syndicat s’inscrit dans une tendance en Ontario depuis 2010. Au moins cinq copropriétaires ont été évincés de leur unité par un juge, un nombre plus élevé qu’au Québec, qui permet plus explicitement cette mesure.

« C’est une pénalité extrême, mais le condominium estime qu’elle est proportionnelle à ses infractions », ont écrit les avocats du syndicat du 9235 rue Jane en novembre, un mois avant que Francesco Villi n’abatte cinq résidents. Trois d’entre eux avaient déjà été membres du conseil d’administration du syndicat. Le tireur les harcelait depuis des années. Le conseil en a eu assez et s’est tourné vers l’un des derniers recours à sa disposition : l’expulsion du copropriétaire.

Le conseil d’administration estimait que l’homme avait pour une deuxième fois commis un outrage relié à une ordonnance datant de 2019. Le tribunal avait déjà reconnu le tireur coupable d’outrage en 2021 puisqu’il avait parlé à des employés de l’immeuble de ses doléances, ce qui lui était interdit. La juge n’avait toutefois pas sanctionné l’homme puisque ce dernier avait fini par respecter l’ordonnance pendant quelques mois. Mais au printemps 2022, selon le syndicat de l’immeuble, le septuagénaire a de nouveau brisé l’ordonnance, un outrage que le conseil souhaitait voir réprimandé.

« On voit de plus en plus ce genre de situation où les corporations demandent l’éviction. C’est souvent dans des cas de violence, de harcèlement, de violence verbale », explique l’avocat en droit de la copropriété Rodrigue Escayola. D’après un recensement réalisé en 2016 par le professeur de droit de l’Université de la Colombie-Britannique Douglas Harris, six copropriétaires ontariens ont été expulsés de leur unité pour des comportements anti-sociaux entre 2010 et 2014. Me Escayola, du cabinet Gowling WLG, estime qu’il est possible qu’il y ait environ une expulsion du genre par année.

Le phénomène était pourtant rare en Ontario jusqu’à la décision Metropolitan Toronto Condominium Corporation No. 747 v. Korolekh, en 2010. La décision d’expulser une dame en raison de ses menaces verbales et physiques était inhabituelle. « Ça avait créé une onde de choc puisqu’en common law, le droit de propriété est très fort », explique Rodrigue Escayola. La décision a créé un précédent et, selon l’avocat, les critères d’expulsion qui s’y trouvent ont été dans une certaine mesure codifiés dans un sous-article de la Loi sur les condominiums en 2015. L’article en question n’a toutefois jamais été mis en vigueur.

Peu de cas au Québec

Très peu d’expulsions du genre ont eu lieu au Québec et ce même si la province est la seule juridiction en Amérique du Nord qui spécifie dans un texte de loi qu’il est approprié pour un tribunal d’ordonner la vente d’une unité de copropriété en raison des comportements antisociaux du propriétaire. Le recours à l’article 1080 du Code civil n’est utilisé que dans des « cas extrêmes », souligne Me Ludovic Le Draoullec, avocat en droit de la copropriété. Le syndicat doit déjà avoir obtenu une injonction et celle-ci doit avoir été contrevenue.

Un tribunal québécois a ordonné pour la première fois la vente d’une unité d’une personne en raison de son comportement en vertu de l’article 1080 l’été dernier. En 2011, une résidente d’un immeuble du centre-ville de Montréal a notamment été ordonnée de ne pas circuler à vélo dans les corridors de son immeuble et de ne pas harceler les concierges. Dix ans plus tard, un juge a ordonné la vente de son unité — un « remède cheval », a-t-il admis — en vertu de l’article 1080. La décision a été portée en appel.

Un article toujours pas en vigueur en Ontario

L’Ontario pourrait lui aussi avoir un texte législatif permettant l’expulsion d’un copropriétaire, mais ce dernier n’a jamais été proclamé après avoir été adopté en 2015. Il n’est donc toujours pas en vigueur. Le sous-article 135 (1) de la Loi sur les condominiums indique qu’un juge pourrait ordonner l’expulsion (mais pas la vente) d’un copropriétaire si la personne pose un risque à la santé d’un particulier et si elle n’a pas respecté une ordonnance de la cour.

Le professeur Douglas Harris estime que l’article permettrait à un juge d’obtenir plus facilement une ordonnance d’expulsion que dans les conditions actuelles. Me Escayola n’en est pas certain, mais estime que le sous-article, à tout le moins, enverrait un signal clair à la communauté qu’il est possible d’avoir recours à l’expulsion. Le sous-article définirait aussi le test légal pour arriver à l’expulsion.

Toutes ces options dépendent toutefois de la volonté d’un syndicat d’entreprendre des démarches judiciaires contre un copropriétaire. Selon Rodrigue Escayola, la tuerie à Vaughan pourrait refroidir les ardeurs des syndicats en Ontario. « On ne veut pas être le prochain immeuble où ce type d’incident se produit », dit-il. L’impact de la tuerie se fera aussi sentir au Québec, pense Ludovic Le Draoullec. « Ça va beaucoup faire questionner les administrateurs sur comment gérer les personnes vulnérables », dit-il.

