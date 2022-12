Tempête de neige pour le réveillon

C’est tout un cocktail météo qui s’annonce pour les prochains jours sur l’ensemble du Québec, laissant présager des conditions routières difficiles à la veille de Noël. Neige, pluie, vents forts et chute de température rapide sont au menu à compter de jeudi soir, ce qui pourrait occasionner des pannes d’électricité et compliquer les déplacements.

« Tout le Québec, d’est en ouest, va y goûter d’une façon ou d’une autre », prévient d’emblée Jean-Philippe Bégin, météorologue chez Environnement Canada. « C’est une tempête particulière parce qu’elle s’intensifiera rapidement et elle va générer beaucoup de vent. Il va falloir s’attendre à des pannes d’électricité un peu partout au Québec. »

La tempête devrait commencer jeudi soir sur le sud du Québec et s’étendre vers le Centre-du-Québec et le Bas-Saint-Laurent au cours de la journée de vendredi, pour atteindre, en fin de journée vendredi, la Côte-Nord et la Gaspésie.

« Ça va être difficile sur les routes vendredi sur tout l’ouest, le sud et le centre du Québec. Dans l’Est, ça va plutôt être difficile à compter de vendredi après-midi jusqu’à samedi matin », indique M. Bégin, qui recommande de prévoir ses déplacements avant ou après cette période critique.

Un réveillon en péril ?

Des vents importants vont balayer le Québec, avec des rafales attendues de 80 à 120 km/h. De la neige pourrait se changer en pluie, puis, avec la chute des températures, les flocons devraient effectuer un retour. Environnement Canada précisera les quantités de précipitations attendues, mais Jean-Philippe Bégin évoque des chutes de neige pouvant aller de 30 à 50 cm au nord du fleuve Saint-Laurent. « On pourrait même dépasser 50 cm », dit-il. Au sud du Québec, la neige pourrait être moins abondante, mais la pluie sera de la partie.

Cela ne signifie pas qu’il faut renoncer aux déplacements pour le réveillon de Noël, mais les automobilistes devront faire preuve d’une grande prudence samedi, parce que les conditions routières demeureront difficiles, souligne le météorologue. La poudrerie s’invitera sur les routes, et les vents, quoique plus modérés, pourraient continuer à souffler.

En raison de l’ampleur du territoire touché et des risques de pannes électriques prolongées, Environnement Canada recommande même aux citoyens de prévoir une trousse d’urgence pour une période de 72 heures avec des réserves d’eau, des couvertures chaudes, des lampes de poche. Ceux qui ont une génératrice devraient aussi s’assurer que celle-ci est fonctionnelle. « On ne s’attend pas à ce que tout le Québec soit dans le noir, mais on recommande d’avoir un plan B », souligne M. Bégin.

La tempête a pris forme dans le Midwest américain pour se diriger vers les Grands Lacs et la Côte est américaine avec un grand contraste de températures. « C’est majeur. C’est clair qu’on n’a pas ce genre de tempête tous les hivers », note M. Bégin qui recommande aux automobilistes de communiquer avec le 511 ou de consulter le site Internet du ministère des Transports du Québec avant de prendre la route.

Dans l’Est, il faudra surveiller les débordements côtiers en raison d’une conjoncture qui va favoriser une forte amplitude de marées. « Les marées hautes vont être à surveiller entre vendredi et samedi dans l’est du Québec. Il va y avoir des déferlements de vagues près de la côte jusque sur la Basse-Côte-Nord avec des vagues de plus de 6 mètres qui vont se former là où le vent aura une emprise sur une longue distance. »

Hydro-Québec se prépare

Hydro-Québec est sur un pied d’alerte. Les vents violents pourraient causer des chutes d’arbres, de branches et même de poteaux. La société d’État a entrepris de communiquer avec ses employés qui s’apprêtaient à partir en vacances pour les Fêtes afin de trouver des volontaires prêts à intervenir en cas d’interruption de service. « Jusqu’à maintenant, le recrutement va assez bien », précise Jonathan Côté, porte-parole d’Hydro-Québec.

M. Côté soutient qu’Hydro-Québec s’est assurée d’avoir à sa disposition les équipements nécessaires pour intervenir en cas de pannes. Une surveillance particulière sera portée sur les régions au nord du fleuve. « On suit la situation d’heure en heure. Ce qui est particulier, c’est le grand nombre de régions touchées en même temps », signale M. Côté.

À Montréal, les équipes de déneigement et d’épandage d’abrasifs seront prêtes à intervenir, soutient Philippe Sabourin, porte-parole administratif de la Ville de Montréal. « La séquence devrait être, dans la nuit de jeudi à vendredi, de la neige suivie de beaucoup de pluie, puis d’un refroidissement en fin de journée avec de grands vents et d’autres chutes de neige. C’est une des pires situations », souligne-t-il.

L’enjeu pour la Ville est d’être capable de canaliser l’eau de pluie — avec des précipitations anticipées de 45 mm — pour qu’elle ne reste pas au sol et éviter que les trottoirs se transforment en patinoires. « Plus on va avoir de neige avant la pluie, plus on aura un contexte défavorable », indique M. Sabourin. Avec plus de 5 cm de neige, la Ville devra tasser la neige en bordure de rue, ce qui pourrait obstruer les bouches d’égout et empêcher l’évacuation de l’eau, ajoute-t-il.

« Ce qui est clair, c’est qu’en moins de 24 heures, on va vivre deux saisons, dit-il. Mais on a le personnel et l’équipement en quantité suffisante. Avec la bordée de la semaine dernière, on a rodé nos équipes et nos machines, mais ça va se passer tellement vite sur une période tellement courte, qu’on ne se battra pas à armes égales contre les précipitations qui s’en viennent. »

Mieux vaut donc trouver un autre moment que vendredi pour partir en quête de cadeaux de dernière minute.

À ceux qui s’inquiéteraient de voir le couvert de neige disparaître dans le sud du Québec, Jean-Philippe Bégin assure que la pluie attendue ne mettra pas en péril le Noël blanc.