Le CF Montréal présente son entraîneur

L’équipe de soccer du CF Montréal organise ce matin une conférence de presse pour présenter son nouvel entraîneur, Hernán Losada. L’homme de 40 ans, qui était depuis deux saisons à la barre de la formation du D.C. United, comblera le vide laissé par le départ de Wilfried Nancy.

M. Losada, qui a aussi oeuvré dans différentes équipes en Belgique, a déjà exprimé par voie de communiqué, son intention de proposer pour le CF Montréal « un style de jeu offensif et positif ». Lors du point de presse, l’entraîneur-chef sera accompagné de Gabriel Gervais, président et chef de la direction de l’équipe, et d’Olivier Renard, vice-président et chef de la direction sportive.