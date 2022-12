Une pandémie qui verdit le bilan climatique du Québec

Le Québec dépasse son objectif de réduction des gaz à effet de serre (GES) fixé pour 2020. Ses émissions ont diminué de 26,6 % par rapport au niveau de 1990, surpassant de près de 7 points de pourcentage son ambition initiale. Le Québec doit toutefois une fière chandelle à la pandémie, « en grande partie » responsable du bon bilan climatique présenté mercredi.

La mise sur pause de l’activité économique engendrée par la COVID-19 a donné bien des cheveux blancs aux commerçants, mais elle permet aujourd’hui au gouvernement de verdir son bilan.

Le Québec, en 2020, produisait 62,6 millions de tonnes équivalents CO 2 (Mt éq. C0 2 ). Une réduction considérable par rapport aux 84,7 Mt éq. CO 2 émises en 1990, réalisée pendant une période de trois décennies qui a vu la population québécoise augmenter de 23 % et son produit intérieur brut, de 67,3 %.

L’inventaire québécois des GES montre qu’entre 2019 et 2020, les émissions ont chuté de 10,5 % pour s’établir à 13,2 % sous le niveau de 1990. Cette diminution se constate dans tous les domaines : les transports, les industries, le chauffage résidentiel, commercial et institutionnel. Le ministère le concède : cette baisse est « en partie » attribuable aux répercussions de la pandémie.

Le télétravail, indique les hauts fonctionnaires du ministère, représente une part importante de cette diminution.

Le marché du carbone entre la Californie et le Québec a aussi contribué à améliorer le bilan présenté mercredi, dans le cadre d’une mise à jour sur les résultats du plan d’action climatique mis en place par le gouvernement caquiste.

Les émetteurs québécois ont acheté, toujours en 2020, des droits d’émissions qui représentent une réduction de 11,4 Mt éq. CO 2 .

Ce bilan montre qu’en 2020, chaque Québécois a engendré, en moyenne, 8,6 tonnes de GES, pour un total de 74 millions de tonnes équivalentes CO2. Le Québec comptait pour 11 % des émissions canadiennes, une performance attribuable en grande partie à son hydroélectricité.