Les Premières Nations réclament un financement adéquat des corps de police autochtones

À la suite d’un jugement favorable rendu par la Cour d’appel du Québec, les communautés autochtones demandent aux gouvernements de « mettre fin au sous-financement chronique » des corps policiers autochtones à l’échelle du pays.

« On va espérer que les gouvernements prennent acte de cette décision et qu’ils mettent fin à leur bataille juridique, a soutenu Gilbert Dominique, le chef de la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh, basé à Mashteuiatsh, près de Roberval. On souhaite un changement dans l’attitude des gouvernements lors des négociations et qu’ils mettent à la disponibilité des Premières Nations une enveloppe financière qui nous permette, tel que prévu dans la Politique sur la police des Premières Nations, d’assumer pleinement nos compétences et d’avoir un corps de police qui répond réellement à nos besoins. »

Selon lui, le jugement rendu vendredi dernier « démontre concrètement qu’il y avait, et qu’il y a encore, du racisme systémique, que ce soit au fédéral ou au Québec, à l’égard des Premières Nations. »

Une question « d’honneur »

Le jugement, rendu vendredi dernier par la Cour d’appel du Québec, indique que les gouvernements du Québec et d’Ottawa n’ont « pas agi avec honneur » et ont « contrevenu à leur obligation » en refusant de financer le corps policier de Mashteuiatsh à la hauteur de ses besoins.

« En refusant de financer le corps de police de l’appelant [Mashteuiatsh] de manière à permettre une prestation de services de même qualité que celle offerte aux non-autochtones, je suis d’avis que les intimés [Québec, Ottawa] ont contrevenu à leur obligation d’agir honorablement », écrit le juge Jean Bouchard, dans une décision qui fait 48 pages.

Ils condamnent Québec et Ottawa à verser un total de 1,6 million à la communauté de Mashteuiatsh, pour éponger les déficits accumulés du corps de police entre 2013 et 2017.

L’obligation de fournir des services « égaux »

Les trois juges rappellent que la Politique sur la police des Premières Nations, adoptée au début des années 1990, « énonce en toutes lettres qu’elle constitue un moyen de mettre en oeuvre le droit inhérent des peuples autochtones à l’autonomie gouvernementale de manière à ce que ces derniers puissent bénéficier de services de police professionnels efficaces, adaptés à leur culture. »

Selon cette entente, le fédéral s’engage à défrayer 52 % des coûts pour la mise en place et le financement des corps de police autochtones, contre 48 % pour Québec. Ce partage doit être fait en fonction des « sommes limitées » dont disposent les gouvernements. Les Premières Nations doivent s’acquitter du déficit, le cas échéant.

Sauf que la Politique sur la police des Premières Nations précise que les services financés doivent être « égaux aux services de police dont bénéficieraient les collectivités environnantes caractérisées par les conditions semblables. »

Et dans le cas de Mashteuiatsh, le tribunal juge que les sommes investies par Québec et Ottawa ne respectaient pas cette condition.

« On ne saurait faire reproche à l’appelant de vouloir offrir aux membres de sa communauté le minimum de services offerts aux autres citoyens du Québec. Or, les déficiences et les lacunes du service de police de l’appelant sont nombreuses », tranchent les juges.

Un sous-financement bien documenté

Les trois juges reviennent sur la décision de leur confrère de première instance, qui aurait dû, selon eux, prendre acte des différents rapports — dont celui de la Commission Viens — qui font état de la méfiance historique des communautés autochtones envers les forces policières du Québec et du sous-financement chronique de leurs corps de police.

« À n’en pas douter, c’est là une donnée fondamentale du présent dossier qui explique la nécessité, voire l’urgence pour les Premières Nations de mettre sur pied et de gérer leurs propres corps de police », écrivent les juges.

Ils reprochent également au juge de première instance d’avoir porté son analyse sur le droit des contrats plutôt que sur les obligations constitutionnelles des deux paliers de gouvernement. Concrètement, ce dernier a donc jugé que les parties avaient respecté les termes de l’entente tripartite, mais sans prendre en considération que cette entente ne respectait pas l’esprit de la Politique.

« Le juge ne pouvait donc pas s’en remettre uniquement au libellé strict des ententes tripartites pour examiner si les intimés étaient en défaut d’exécuter leurs obligations. Il devait également tenir compte de la politique gouvernementale dans laquelle s’inscrivent ces ententes, du contexte général entourant la prestation des services de police sur les réserves au Québec et ailleurs au Canada, ainsi que des constats accablants faits depuis de nombreuses années par les différentes commissions d’enquêtes qui se sont penchées sur ce sujet », tranchent les juges de la Cour d’appel.

« Insensibilité » des gouvernements

Selon les juges, les gouvernements du Québec et du Canada ont « enfermé l’appelant dans une relation contractuelle financièrement insoutenable ». En effet, ils indiquent que le Conseil de bande de Mashteuiatsh n’avait d’autre choix que d’accepter des sommes qu’ils savaient insuffisante, sans quoi ils perdaient leur propre corps de police. Québec s’était défendu en rappelant que les communautés autochtones pouvaient choisir plutôt de faire appel aux services de la sûreté du Québec.

« L’argument des intimés étonne, écrivent les juges. D’invoquer la gratuité des services offerts par la Sûreté du Québec pour démontrer leur bonne foi témoigne, de la part des intimés, d’une insensibilité totale des constats faits par les différentes commissions d‘enquête et études qui se sont penchées sur la problématique de la desserte policière sur les réserves et qui ont toutes conclu en l’inéquation de celle-ci lorsqu’appliquée aux Premières Nations parce que non adaptée à leur culture et à leurs besoins spécifiques. »

Une portée plus large

En février 2022, le Tribunal des droits de la personne avait également donné raison à la communauté de Mashteuiatsh, faisant état d’une « discrimination systémique » envers les corps policiers autochtones.

Et bien que le jugement de la Cour d’appel ne concerne que la communauté de Mashteuiatsh, il aura des répercussions sur l’ensemble des communautés autochtones du pays qui sont elles aussi aux prises avec un sous-financement chronique de leurs corps policiers.

« Les leaders des Premières Nations somment maintenant les décideurs gouvernementaux de mettre fin à leur bataille juridique et à ne pas tenter de porter ce jugement en appel à la Cour suprême », peut-on lire dans un communiqué de presse rendu public mercredi matin par l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, l’Assemblée des Premières Nations de la Colombie-Britannique et la Première Nation de Pekuakamiulnuatsh.

« À défaut de prendre acte des conclusions de la Cour d’appel de façon immédiate, [les leaders] promettent une mobilisation de toutes les Premières Nations du Canada pour faire en sorte que les communautés autochtones puissent avoir accès à des services de police de même qualité que ceux desservant les populations autochtones », concluent-ils.