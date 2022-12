À Québec, «les voitures frôlent les orteils des enfants»

Alors que tout le Québec s’émeut du décès de la petite Mariia à Montréal, un groupe de parents de Québec a pris la rue, mercredi matin, en espérant faire réagir la ville de Québec dans le dossier de l’école des Berges. Certains font pression depuis des années pour qu’on sécurise ses environs.

« Ralentir, c’est mieux que mourir », avait écrit un écolier sur l’une des pancartes. Au bas de l’affiche, il avait dessiné un cortège de petits bonshommes, de voitures et de voitures de police à une intersection. L’un des personnages gisait couché sur le toit d’un véhicule.

L’école des Berges est située à l’extrémité nord du quartier St-Roch. La rue Prince-Édouard qui la borde relie les petites rues du quartier à l’entrée de l’autoroute qui mène aux banlieues nord.

« Je ne compte plus le nombre de fois où j’ai crié au meurtre de peur de voir mes enfants se faire frapper », déplore Vicky Plourde dont les deux enfants fréquentent l’école. « C’est le lieu où tout converge. La limite de vitesse est à 30 kilomètres à l’heure à cet endroit, mais elle n’est pas respectée », explique-t-elle.

Photo: Francis Vachon Le Devoir

Mercredi matin, parents et enfants sont venues traverser la rue Prince-Édouard à répétition pour illustrer le danger auquel ils disent être confrontés quotidiennement. « Les voitures dépassent par la droite et s’en servent comme piste d’accélération », a aussi mentionné la mère de famille.

Lorsque les enfants traversent la rue pour se rendre à l’école, ils doivent s’arrêter sur un terre-plein avant de traverser une autre petite rue sécurisée pour le transport scolaire. Le terre-plein est minuscule. À la sortie des classes, « les voitures frôlent les orteils des enfants ».

Mobilisation relancée par le décès de Mariia Legenkovska

Les parents espèrent que la prise de conscience suscitée par le décès d’une fillette à Montréal fera réagir la ville de Québec. « Avec la petite fille qui a perdu la vie à Montréal, ça nous a rappelé à quel point ce coin-ci est vraiment dangereux », résumait Dominique Papin, l’une des mères présente à la manifestation. « Ça fait des années qu’on demande des aménagements pour faire ralentir le trafic autour de la traverse. »

La municipalité a pourtant lancé, en 2020, une stratégie de sécurité routière qui voulait « donner une priorité à la sécurité des enfants » autour des écoles. Le plan prévoyait l’ajout de panneaux lumineux affichant la limite de vitesse aux abords de 90 établissements scolaires. L’école des Berges en a un, bien en vue, en direction ouest.

Photo: Francis Vachon Le Devoir

Le conseil d’établissement de l’école a aussi reçu 3000 $ pour faire des activités de sensibilisation sur la sécurité routière. En novembre 2021, les parents sont sortis dans la rue. « On a donné des dépliants, fait une manifestation avec des clowns. Ça a été super, mais ça n’a pas changé grand-chose », relate Vicky Plourde.

Le député du secteur, Étienne Grandmont, de Québec Solidaire, estime que la stratégie de la ville « ne va pas assez loin » et que le gouvernement du Québec, doit imposer une « vision zéro » en matière de sécurité routière. « [Ça] part du principe que les humains font des erreurs et qu’il faut créer des environnements dans lesquels la vitesse va être réduite au minimum. La vitesse est tellement basse que ça résulte, au pire, en un accident léger et non pas mortel ou mortel. »

Plus de détails suivront.