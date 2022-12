Menacés d’éviction dans le Mile-Ex, deux artistes s’accrochent à leur logement

Deux artistes peintres habitant depuis une trentaine d’années dans des logements qui leur servent également d’ateliers dans un bâtiment industriel du quartier Mile-Ex se battent devant le Tribunal administratif du logement (TAL) pour obtenir le droit de demeurer dans les lieux. L’un des deux locataires âgés est d’ailleurs protégé d’une éviction par la loi, tandis que le propriétaire justifie de devoir vider ces deux logements pour agrandir ceux-ci et en changer la vocation. Or, il n’a pas encore obtenu de permis de la part de l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie pour effectuer ces travaux, a constaté Le Devoir.

En 1992, quand Frances Foster s’est installée, avec plus d’une dizaine d’autres artistes, dans un bâtiment industriel vacant pour y vivre et y peindre, le quartier où elle demeure toujours trente ans plus tard était loin d’être le secteur huppé qu’il est aujourd’hui, prisé des entreprises en intelligence artificielle, des microbrasseries et des cafés branchés. Il s’agissait plutôt à l’époque d’un quartier pauvre, excentré, où se succédaient les garages et les manufactures, se remémore-t-elle.

Aujourd’hui, le quartier a fière allure, mais il devient de plus en plus difficile d’y loger, en particulier pour les ménages à faible revenu. Frances Foster et son voisin Trevor Goring continuent de payer respectivement un loyer mensuel de 660 et de 690 dollars pour se loger dans deux grands appartements situés dans une ancienne imprimerie de trois étages, où quelques entreprises louent également des locaux commerciaux. Il s’agit là de loyers de plusieurs centaines de dollars sous la moyenne du marché pour ce secteur.

Le 10 novembre, les deux artistes ont toutefois reçu un avis d’éviction exigeant qu’ils quittent chacun leur logement au terme de leur bail, prévu en mai prochain. Le propriétaire du bâtiment de la rue Saint-Zotique Ouest, une compagnie à numéro dirigée par l’homme d’affaires Sheldon Mintzberg, indique dans l’avis qu’il doit vider ces deux logements pour procéder à des travaux d’agrandissement et au changement d’affectation de ceux-ci afin d’en faire des espaces à vocation commerciale ou industrielle.

« Où à Montréal peut-on trouver un loyer comme ça ? », lance Mme Foster, qui aura 65 ans en avril prochain. « C’est mon logement abordable. Si je ne peux pas rester là, où vais-je aller ? », ajoute la dame, ébranlée par la perspective de devoir quitter ce grand logement qu’elle chérit. Autour d’elle, des plantes côtoient de nombreuses peintures que la Montréalaise a réalisées au fil des années. C’est que ce logement aux larges fenêtres, bien entretenu mais mal isolé, lui sert également de galerie pour exposer ses oeuvres quand de potentiels acheteurs lui rendent visite. « J’ai besoin d’un endroit où réaliser mon art », insiste l’artiste au revenu modeste et au regard franc.

Photo: Zacharie Goudreault Le Devoir

D’autres artistes logeant dans le même bâtiment depuis des années ont d’ailleurs eux aussi reçu un avis d’éviction dans les derniers mois. Frances Foster et Trevor Goring sont toutefois les seuls à contester leur avis d’éviction devant le TAL, les autres ayant accepté de quitter les lieux en échange d’un dédommagement financier.

Frances Foster s’est d’ailleurs battue pendant une dizaine d’années avec d’autres résidents en faveur de la création d’un espace vert digne de ce nom sur le site du parc des Gorilles, à quelques minutes à pied de son logis. Bien que ce nouvel aménagement doive finalement voir le jour en 2024, elle doute qu’elle ait encore les moyens de vivre dans ce quartier qu’elle chérit si elle ne réussit pas à faire annuler son éviction. Or, « je ne me vois pas vivre ailleurs », confie-t-elle.

Pas de permis

Dans des documents déposés en preuve au TAL, l’avocat Julien Delangie déplore un manque de clarté quant à la nature exacte du projet que le propriétaire souhaite réaliser dans ces deux logements. Il conteste aussi la validité des avis d’éviction envoyés à Frances Foster et à Trevor Goring, qu’il représente.

« Et même si l’avis était valide, le propriétaire doit prouver qu’il a obtenu ses permis, qu’ils sont valides et que ses demandes de changement d’affectation du logement et d’agrandissement sont justifiées », souligne l’avocat en entrevue au Devoir. « On doit prouver qu’on a un projet crédible, qu’on a les moyens financiers de le faire et qu’on a requis les services d’un contractant pour réaliser les travaux », ajoute-t-il.

L’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie a pourtant confirmé par courriel n’avoir reçu aucune demande de permis de la part du propriétaire pour ces deux logements au cours des douze derniers mois.

Joint par téléphone, le propriétaire, Sheldon Mintzberg, qui possède plusieurs bâtiments commerciaux à Montréal, n’a pas souhaité justifier pourquoi il n’a pas encore effectué de demande de permis concernant les travaux qu’il prévoit réaliser dans ces deux logements. « Ça s’en vient devant le [Tribunal administratif du logement] et je suppose que vous pourrez obtenir les deux côtés de cette histoire là-bas. Je ne pense pas que je veux élaborer maintenant », a déclaré M. Mintzberg.

Il a en revanche promis qu’une généreuse compensation financière serait accordée aux deux locataires pour qu’ils quittent les lieux et que les occupants actuels disposeront de tout le temps nécessaire pour se trouver un nouveau logement. « Je ne vous dirai rien de plus [sinon] que nous sommes extrêmement justes avec eux et qu’ils vont en bénéficier financièrement et avoir le temps de retrouver un autre endroit », a-t-il assuré au Devoir.

Protégé par la loi

Or, des documents déposés au TAL par Me Delangie en prévision d’une audience qui pourrait avoir lieu en début d’année prochaine mentionnent que Trevor Goring est protégé des tentatives d’éviction et de reprise de logement en vertu de l’article 1959.1 du Code civil du Québec. La loi garantit en effet dans la grande majorité des cas le droit au maintien dans les lieux des locataires de 70 ans et plus qui demeurent depuis plus de 10 ans dans le même logement et qui sont à faible revenu. M. Goring répond à tous ces critères, selon son avocat.

« De plus en plus, les propriétaires refusent les artistes qui veulent vivre dans leur espace de création. On ne retrouvera jamais quelque chose de pareil, c’est certain », soupire M. Goring en entrevue. Selon lui, des évictions comme celle qui le guette, « ça déchire vraiment le tissu de la communauté ».