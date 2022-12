Quoi retenir de la fin de semaine ?

Un dernier adieu à Jean Lapointe

Les funérailles privées de l’acteur, chanteur et sénateur Jean Lapointe ont été célébrées samedi avant-midi à Montréal. Famille, amis et dignitaires ont assisté à la cérémonie à l’église Saint-Viateur d’Outremont, qui était bondée.

Plusieurs politiciens, actuels ou retraités, étaient sur place, dont l’ancien premier ministre du Canada Jean Chrétien, qui l’avait nommé sénateur, et qui a pris la parole durant la cérémonie, le qualifiant d’un des plus grands francophones du Québec et du Canada.

En plus de sa longue carrière dans le monde de la télévision et du cinéma, Jean Lapointe s’est longtemps impliqué dans la lutte contre la dépendance aux drogues et aux jeux d’argent. En 1982, il a fondé la Maison Jean Lapointe, un organisme dont la mission est d’améliorer la qualité de vie des personnes dépendantes à l’alcool et à d’autres substances. Il a également siégé au Sénat canadien pendant presque 10 ans.