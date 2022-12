Nouveau conseil d’administration à Hockey Canada

Les membres de Hockey Canada ont élu le nouveau conseil d’administration de l’organisation, qui est composé de personnes d’horizons variés et triées sur le volet par un comité des candidatures indépendant.

La nouvelle a été annoncée par voie de communiqué, samedi après-midi.

Le conseil d’administration nouvellement élu compte huit administrateurs et administratrices et un président qui, ensemble, possèdent une vaste expérience dans les domaines de la gouvernance, du droit, du sport et des affaires, note le communiqué de presse.

Son président sera l’honorable Hugh L. Fraser, un juge à la retraite qui compte près de 30 ans d’expérience en tant que juge à la Cour de justice de l’Ontario.

Deux Québécois font partie du groupe de huit administrateurs, dont Julie Duranceau, une avocate d’expérience et une médiatrice accréditée en matières civiles, commerciales et du travail ainsi qu’en droit de la famille. L’autre est Jonathan F. Goldbloom, un spécialiste des communications qui a acquis une vaste expérience dans les secteurs public et privé.

Le groupe d’administrateurs inclut quatre personnes originaires de l’Ontario, dont Marian Jacko, de la Première Nation Wiikwemkoong. Les Albertains Cassie Campbell-Pascall, une ancienne capitaine de l’équipe nationale féminine, et Grant Borbridge ont aussi été nommés à titre d’administrateurs.

Le conseil d’administration veillera à apporter des changements pressants à Hockey Canada, notamment par le recrutement d’une nouvelle personne à la tête de la direction et par la mise en oeuvre du plan d’action de l’organisation visant à éliminer les comportements toxiques dans toutes les sphères du hockey.

« Nous avons beaucoup de travail à faire et sommes déterminés à opérer les changements attendus au sein de Hockey Canada », a reconnu Fraser dans un communiqué de presse.

« Le hockey fait partie intrinsèque de l’identité de notre pays, et nous sommes résolus à faire en sorte que Hockey Canada soit une organisation qui fait preuve de transparence, qui rend des comptes à la population canadienne et qui est digne de sa confiance. »

Conformément aux recommandations formulées par l’ancien juge de la Cour suprême Thomas Cromwell, le conseil d’administration exécutera un mandat spécial d’un an axé sur la réalisation des changements nécessaires à l’amélioration de la gouvernance de Hockey Canada et à la sécurité du sport sur la glace et ailleurs.