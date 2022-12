Une première opération de chargement de la neige à Montréal

La Ville de Montréal a déclenché samedi sa première opération de chargement complet de la neige de l’hiver, au moment où des flocons continuent de s’accumuler au sol depuis vendredi matin.

Environnement Canada prévoit que jusqu’à 30 centimètres de neige pourraient s’accumuler au sol à Montréal et dans sa banlieue. Les précipitations de neige devraient toutefois baisser en intensité en fin de journée.

C’est dans ce contexte que les 19 arrondissements de la métropole entameront progressivement des opérations de chargement de la neige sur leur territoire d’ici lundi matin. « Pour faciliter les déplacements du plus grand nombre de personnes possible, les grandes artères, les voies réservées au transport collectif et les circuits d’autobus seront priorisés », précise la Ville de Montréal dans un communiqué de presse, tout en ajoutant qu’une attention particulière sera accordée aux trottoirs pour faciliter les déplacements des piétons. Une opération de déblaiement des rues et d’épandage d’abrasifs est aussi en cours.

Afin de suivre l’évolution de cette opération de chargement de la neige et localiser les milliers de places à leur disposition dans des stationnements incitatifs gratuits, les Montréalais peuvent consulter une carte interactive de la Ville.

Une opération de chargement de la neige coûte généralement plusieurs millions de dollars à la Ville, une facture qui grimpe en fonction de l’importance de l’accumulation de neige au sol. Ce sont d’ailleurs près de 3000 personnes et 2200 véhicules de déneigement qui seront mobilisés dans le cadre de cette opération.

La Ville a réservé 2,8 % des dépenses prévues à son budget 2023 à l’enlèvement de la neige, ce qui représente environ 189 millions de dollars.