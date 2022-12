Parents-Secours: d’hier à aujourd’hui

Pour toute une génération d’enfants ayant grandi dans les années 1980, le souvenir des affiches blanc et rouge de Parents-Secours évoque un sentiment de sécurité, un retour en arrière dans ce monde où les pires dangers prenaient la forme d’un monsieur qui proposait d’embarquer dans sa voiture en échange de bonbons et de lames de rasoir dans des pommes à l’Halloween.

Les enfants savaient qu’en cognant à la porte d’une maison identifiée par cette affiche, ils y trouveraient un adulte bienveillant pour les aider s’ils étaient perdus, poursuivis, blessés, ou s’ils avaient tout simplement égaré la clé de la maison sur le chemin du retour à la maison. Ils pouvaient même espérer un chocolat chaud et quelques biscuits réconfortants.

Au fil des décennies, ces affiches ont pratiquement disparu des fenêtres des maisons québécoises, au point où les jeunes adultes et les tout-petits ne savent plus reconnaître ce symbole. Mais les enfants d’hier, devenus parents à leur tour, renouent avec l’affiche et tentent de recréer ce sentiment de sécurité si rassurant dans leurs quartiers respectifs.

Isabelle Chabot, 40 ans, a gardé un souvenir très vivant de l’affiche de Parents-Secours. « C’était un symbole de sécurité, affirme-t-elle avec un brin de nostalgie dans la voix. Si on simplifie, disons que je savais qu’il n’y avait pas de danger s’il y avait cette affiche. »

Il y a quelques années, elle a découvert avec surprise que l’organisme existait encore. Aujourd’hui mère de deux jeunes enfants, elle a eu envie de s’impliquer. En 2021, après avoir rempli toutes les formalités — il faut notamment faire la preuve que personne dans la maison n’a d’antécédents judiciaires —, elle est devenue foyer-refuge à son tour.

« Mon plus vieux a cinq ans, il va prendre de l’autonomie, explique-t-elle. Je trouvais ça intéressant de montrer aux enfants que ça existe, que s’ils ont besoin d’aller se réfugier, il y a des foyers sécuritaires où ils peuvent demander de l’aide. »

Avec les parents du comité de quartier, elle présente l’affiche aux voisins dans différents événements avec l’espoir de voir le nombre de foyers-refuges augmenter dans les rues du quartier. Depuis septembre, l’équipe va même présenter l’affiche dans les écoles.

Elle constate que peu d’enfants reconnaissent l’affiche, mais que plusieurs parents, interpellés par celle-ci, manifestent un intérêt à devenir foyer-refuge à leur tour. « Je crois qu’il y a un momentum, parce que la génération qui a bénéficié de ces services-là est devenue parent à son tour, et ils [les parents] prennent le relais. »

Redécouvrir son quartier

Patricia Tardif, adjointe à la direction et responsable du service aux membres à Parents-Secours, abonde dans ce sens. Elle constate que « le téléphone sonne plus souvent » et que les nouveaux parents ont envie de prendre la relève. « Les jeunes familles ont découvert que Parents-Secours existait encore, se réjouit-elle. L’engouement est revenu en force depuis deux ans, et on est super contents. »

Elle-même, âgée de 46 ans — elle a le même âge que l’organisme —, est l’exemple de cette passation d’un désir d’entraide entre les générations. « Mes parents étaient un foyer-refuge quand j’étais jeune. J’ai grandi, j’ai eu des enfants, et c’est là que moi, devenue parent, j’ai eu envie de contribuer en devenant membre de Parents-Secours à mon tour. »

La pandémie a également joué un rôle dans ce regain d’intérêt, note Patricia Tardif. Plusieurs aînés ont retiré leur pancarte, de crainte de contracter la COVID-19. Mais ce temps d’arrêt forcé a permis à plusieurs autres de redécouvrir leur quartier et de tisser des liens plus forts avec les voisins. Le quartier est redevenu, pour certains, une grande famille dans laquelle tout le monde s’entraide et sur laquelle on peut compter en cas de pépin.

Sans oublier le télétravail, qui permet désormais aux travailleurs d’être présents à la maison plusieurs jours par semaine pour répondre à la porte en cas de besoin.

À peine 2000 foyers-refuges

Mais l’intérêt renouvelé des parents ne suffit pas à redonner à l’organisme sa visibilité d’antan. L’organisme n’a pas de statistiques, mais on estime qu’il y avait, à la fin des années 1980, environ 100 000 foyers-refuges au Québec. Depuis, leur nombre ne cesse de s’effriter.

En 2008, date du plus ancien rapport annuel de l’organisme disponible sur son site, on comptait 6859 foyers-refuges à travers le Québec. En 2015, ils n’étaient plus que 4500. Et en 2018, ils sont passés sous la barre des 2500. Pour l’année 2021, l’organisme dénombrait 2087 foyers-refuges, contre 2337 l’année précédente.

Malgré ces chiffres, Patricia Tardif ne se décourage pas et mise sur l’enthousiasme des bénévoles et sur l’ouverture de nouveaux comités de quartier. Elle espère que le bouche-à-oreille fera son chemin et que les chiffres de la prochaine année seront à la hausse.

Après plus de 40 ans de service comme foyer-refuge, Francine Chartrand est ce que l’on pourrait appeler la mémoire vivante de l’organisme. La dame, âgée de 70 ans, se souviendra toujours des événements qui l’ont menée, dans les années 1980, à aller chercher son affiche.

« Il y eut la disparition d’un petit garçon qui était mon voisin, raconte-t-elle avec une émotion toujours vive. Je me disais que c’était inimaginable qu’il n’y ait rien pour protéger les enfants. Je me suis informée auprès du poste de police de quartier, qui m’a parlé de Parents-Secours. C’était assez nouveau à l’époque, alors j’ai pris des informations et ça correspondait à mes valeurs. Depuis ce temps-là, j’en mange, tellement j’adore ça ! »

Bon an, mal an, elle reçoit quelques enfants, mais également des aînés, car depuis 1992, l’organisme a élargi sa mission pour accueillir les plus vieux qui peuvent être désorientés ou perdus.

Parfois, elle les repère dans la rue et c’est elle qui va vers eux pour leur offrir du soutien. Elle fait aussi de la prévention dans les écoles et lors d’activités de quartier. « Mes périodes les plus occupées, c’est l’Halloween et les déménagements », explique-t-elle.

« À l’Halloween, on voit des jeunes qui ont peur de se faire voler leur sac de bonbons par les plus grands : ce ne sont pas de grands cas, mais pour un enfant, un sac de bonbons, ce n’est pas rien ! »

Il n’est pas rare non plus qu’un enfant se perde dans son nouveau quartier à la suite d’un déménagement. Dans de tels cas, si l’enfant connaît ses coordonnées, Mme Chartrand va simplement appeler les parents pour qu’ils viennent le chercher. S’il s’agit d’un cas plus grave, comme un enfant qui aurait été poursuivi par une voiture ou qui aurait quitté le foyer familial à la suite d’une chicane entre les parents, elle va appeler la police.

À travers l’organisme Parents-Secours, Francine Chartrand a été témoin de l’évolution de la société et de ses jeunes. Et elle espère que cette relation se poursuivra encore longtemps. « Tant et aussi longtemps que ma santé va me le permettre, je vais continuer : moi, les enfants, c’est ma vie. »