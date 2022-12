Sprint diplomatique pour parvenir à un accord à la COP15

Les négociations entrent dans une phase critique à la conférence de l’ONU sur la biodiversité (COP15), alors que tous les éléments majeurs de la future entente mondiale restent à confirmer. Si plus d’une centaine de pays se sont ralliés à l’idée de protéger 30 % des milieux naturels de la planète d’ici la fin de la décennie, les milliards de dollars nécessaires pour y parvenir ne sont toujours pas au rendez-vous, malgré la présence de tous les pays riches à Montréal.

Dans le cadre d’une initiative en faveur de la « haute ambition pour la nature et les peuples », 116 pays ont jusqu’ici donné leur accord pour l’atteinte d’un objectif crucial pour la protection de la biodiversité : protéger 30 % des milieux naturels terrestres et maritimes d’ici 2030.

« Pour parvenir à la protection de 30 % des milieux naturels, nous aurons besoin de l’engagement de tous les pays. Les preuves scientifiques sont claires et irréfutables : la biodiversité est sur respirateur artificiel et nous sommes à un point critique. Et personne n’est différent. Nous dépendons de la même planète et de la même biodiversité », a fait valoir vendredi le ministre canadien de l’Environnement, Steven Guilbeault, entouré de ministres d’autres pays de cette « coalition ».

Tout en réitérant sa volonté de faire de la COP15 un « moment Paris » — en référence à la signature de l’Accord de Paris pour le climat en 2015, M. Guilbeault a reconnu du même souffle que les objectifs de protection des écosystèmes de planète et le frein au déclin de la biodiversité mondiale nécessiteront « des ressources financières suffisantes dans tous les pays ».

Il a d’ailleurs soutenu que les pays développés ont « entendu très clairement » les demandes des pays en développement à ce chapitre. La mise en oeuvre d’un cadre de protection de la biodiversité impliquera en effet des centaines de milliards de dollars d’ici 2030. Ces fonds seront par exemple nécessaires pour protéger des milieux naturels terrestres et maritimes, transformer les pratiques agricoles, réduire l’utilisation des pesticides et la pollution, mais aussi restaurer des écosystèmes dégradés par l’activité humaine.

Dans le cadre des négociations à Montréal, les pays africains, des pays d’Amérique latine, mais aussi l’Inde et l’Indonésie, notamment, exigent 100 milliards de dollars par année. Ils demandent aussi la création d’un fonds spécifiquement voué à la mise en oeuvre du cadre « post-2020 » pour la biodiversité.

Or, malgré les négociations intensives qui sont maintenant pilotées par les 126 ministres réunis au Palais des congrès, cette question n’est toujours pas réglée. « Nous travaillons toujours sur le texte pour la mobilisation des finances, a reconnu vendredi Steven Guilbeault. Je ne peux pas vous dire exactement où vont atterrir les choses. » Il a toutefois souligné qu’il voit « difficilement » comment des sommes ne pourraient pas être promises dans le contexte de l’ambition qui est attendue de la part des pays riches, à l’instar des engagements en faveur du climat.

Divisions

Le ministre, qui collabore étroitement avec la présidence chinoise de la conférence pour tenter de dénouer les problèmes qui persistent, devait justement tenir vendredi en journée et en soirée plus d’une quinzaine de rencontres avec différentes délégations et différents intervenants, afin de faire progresser les négociations en vue de la signature d’un accord pour le 19 décembre. « Le ministre pousse très fort pour trouver une entente avec les autres pays », a fait valoir son cabinet.

Le Canada a aussi profité de la COP15 pour faire passer son financement international en faveur de la biodiversité à 1,5 milliard de dollars. Des annonces qui visent à démontrer qu’il est « possible » d’en faire plus, selon Eddy Perez, directeur de la diplomatie climatique internationale au Réseau action-climat. Il estime que d’autres pays doivent maintenant emboîter le pas pour éviter un échec des discussions ou la signature d’une entente qui serait diluée, en raison des divisions persistantes.

« Si on ne peut pas arriver à 100 milliards de dollars, est-ce qu’on peut avoir au moins une stratégie initiale de mobilisation des ressources, disons 30, 40 ou 50 milliards de dollars ? Ensuite, on pourrait commencer les discussions pour augmenter les ressources d’ici la COP16, qui aura lieu en Turquie , a-t-il expliqué vendredi. On a besoin d’un gros montant pour que les pays, par exemple en Afrique, puissent avoir l’assurance qu’il y aura rapidement de l’argent pour la mise en oeuvre. »

Jeudi, 14 pays, dont la France et l’Allemagne, ont justement pris des engagements financiers qui totalisent quelques milliards de dollars. « Mais il y a 31 pays qui contribuent à l’aide au développement. Où sont les autres ? Ils sont tous à la COP15, mais on attend toujours des engagements publics, ce qui fait douter certains pays par rapport à leurs intentions en matière de solidarité internationale », selon Eddy Perez.

L’impasse actuelle sur le financement devra être dénouée par les ministres chargés de peaufiner le texte de négociations, et ce, d’ici la fin de la journée samedi. Dans tous les cas, plusieurs observateurs s’attendent à ce que les négociations se poursuivent au-delà du 19 décembre, avec une prolongation possible de 24 heures.

Selon la plus récente version du texte en cours de négociations, des questions comme la cible de protection de 30 % des milieux naturels, mais aussi les objectifs de restauration des écosystèmes dégradés, ne sont toujours pas réglées. Elles sont donc entre « crochets » dans le texte. Même chose pour la nécessité de freiner l’extinction des espèces imputable à l’activité humaine.

Cette incapacité à s’entendre, malgré trois ans de discussions en amont de la COP15, a été dénoncée vendredi par le Global Youth Biodiversity Network, qui a organisé une action devisibilité devant la salle de plénière où se réunissent les délégués. « C’est nous l’avenir et c’est nous qui sommes entre crochets. Et on aimerait que les crochets tombent », a résumé une porte-parole, Alice Maud Jacobee.