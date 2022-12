C’est une première victoire pour les médecins urgentologues. Depuis des mois, ils réclament que les unités d’hospitalisation dans les hôpitaux accueillent davantage de patients afin de réduire la pression sur les urgences. Dans un mot adressé à ses membres, le président du Collège des médecins du Québec, le Dr Mauril Gaudreault, indique que la cellule de crise dont il fait partie « vient de proposer la mise en place temporaire d’un protocole de surcapacité hospitalière » afin que « TOUT [en majuscule dans le texte] l’hôpital partage le risque lié aux admissions à l’urgence ».

« Ce protocole de surcapacité, étudié et mis en place dans plusieurs provinces, fait en sorte que le débordement n’est plus concentré exclusivement à l’urgence, mais réparti dans l’ensemble de l’hôpital, précise le Dr Gaudreault dans son message. L’urgence peut alors accueillir de nouveaux patients dont l’état n’est pas encore stabilisé. »

Dans son message, le Dr Gaudreault invite tous les médecins à se mobiliser, et non pas seulement les urgentologues. « On ne doit plus dissocier l’urgence de l’hôpital, écrit-il. Toutes et tous doivent prêter main-forte. C’est une question de responsabilité sociale. »

Le Collège souligne que « des études démontrent que ce protocole entraîne une augmentation de la qualité des soins, une diminution de la durée du séjour hospitalier de 24 heures et plus, une diminution de près de 50 % du nombre de patients admis qui séjournent à l’urgence et une diminution du nombre de patients qui quittent l’hôpital avant d’avoir vu un médecin d’urgence ». « On ne note pas d’augmentation des réadmissions après 72 heures », ajoute le Dr Gaudreault.

Le Collège des médecins du Québec a décliné notre demande d’entrevue.

D’autres détails suivront.