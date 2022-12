La communauté innue se mobilise dans l’espoir d’ouvrir au début du mois prochain un refuge pour les personnes autochtones en situation d’itinérance à proximité du square Cabot, où des besoins criants se font sentir depuis des mois.

La fermeture, le 30 avril dernier, de la tente Raphaël André a laissé un vide à combler au square Cabot, un espace vert à proximité de la station de métro Atwater qui est devenu au fil des années un lieu de convergence de nombreux Autochtones en situation d’itinérance. À l’approche de l’hiver, aucune ressource n’a été aménagée sur ce site pour remplacer cette tente chauffée, qui comptait une quinzaine de lits destinés à des Autochtones sans logis.

« Il y a un besoin évident pour des mesures hivernales, un endroit où les gens peuvent aller se réfugier la nuit en hiver » dans le secteur, à l’ouest du centre-ville, indique David Chapman, directeur de Résilience Montréal, un organisme qui gère un centre de jour pour itinérants autochtones situé près du square Cabot. Comme plusieurs autres refuges de la métropole joints par Le Devoir, l’organisme peine déjà à répondre à la demande des personnes sans abri, à quelques jours du début officiel de l’hiver.

Hommage à Raphaël André

Après des mois d’efforts, des membres de la communauté innue — Alexandra Ambroise et le chef Jean-Charles Piétacho en tête — sont toutefois en voie de concrétiser un refuge pour itinérants autochtones, a appris Le Devoir. Des négociations sont en cours avec les gestionnaires d’une église de Montréal. L’objectif est de louer un local situé au rez-de-chaussée d’un bâtiment de la rue Sainte-Catherine Ouest, à deux minutes à pied du square Cabot, confie Mme Ambroise en entrevue.

Le refuge qui doit voir le jour à cet endroit sera ouvert tous les jours de 20 h à 7 h et comptera 30 lits où des itinérants autochtones pourront dormir au chaud après avoir mangé un bon repas. Le refuge accueillera autant des hommes que des femmes et devrait prévoir une section destinée aux femmes « en situation de détresse et de crise », indique Mme Ambroise. Il portera d’ailleurs le nom de Mitshuap (Maison) Raphaël « Napa » André, en hommage à cet Autochtone sans abri retrouvé mort de froid à Montréal en janvier 2021.

Heather Johnston, la directrice générale de Projets autochtones du Québec (PAQ), un organisme qui héberge de nombreux sans-abri à Montréal, salue d’ailleurs cette initiative, qui est attendue. « Ce serait vraiment la bienvenue, parce que nous, à PAQ, on est pleins à craquer chaque soir. »

Une ressource temporaire

Initialement, le refuge devait ouvrir ses portes dès le 20 décembre, indique Alexandra Ambroise, qui gérait la tente Raphaël André l’hiver dernier. Les négociations se poursuivent cependant avec les propriétaires du local visé, ce qui vient retarder l’ouverture de cette ressource, explique-t-elle. Quelques travaux de rénovation seront d’ailleurs nécessaires dans le local, qui comprend une grande cuisine, afin de transformer celui-ci en refuge de nuit, ajoute l’Innue.

« Ça fait longtemps qu’on essaie d’avancer, mais il y a toujours quelque chose qui bloque », soupire Mme Ambroise, qui travaille avec le réseau de la santé et la Ville de Montréal dans la concrétisation et le financement de ce projet. « La nation innue est dans les derniers milles pour attacher ce projet-là », confirme d’ailleurs au Devoir la conseillère municipale responsable de la réconciliation avec les peuples autochtones, Alia Hassan-Cournol, qui assure que « toutes les parties sont dans cette optique d’une ouverture le plus tôt possible ».

Ce refuge pourrait ainsi ouvrir ses portes le 9 janvier, si tout se passe bien, affirme Alexandra Ambroise.

Or, « il peut y avoir des journées très froides avant le 9 janvier », rappelle David Chapman. En janvier dernier, deux itinérants ont été retrouvés morts par temps froid en une dizaine de jours à Montréal.

Ça fait longtemps qu’on essaie d’avancer, mais il y a toujours quelque chose qui bloque

Ce futur refuge sera d’ailleurs temporaire, puisque sa fermeture est prévue le 30 avril. « C’est une question de financement, et c’est parce que ça rentre dans les mesures hivernales » en itinérance, explique Mme Ambroise, qui ne cache pas son souhait que cette ressource devienne permanente. « On travaille fort pour pérenniser ça. »