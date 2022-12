Deux nouvelles cliniques d’infirmières praticiennes spécialisées à Montréal

Deux nouvelles cliniques d’infirmières praticiennes spécialisées (IPS) viennent d’ouvrir leurs portes à Montréal, l’une à l’hôpital Notre-Dame, l’autre au CLSC de Verdun. Elles accueilleront des patients entre 16 h et 20 h les jours de semaine ainsi qu’entre 8 h et 17 h le samedi. La métropole compte maintenant trois cliniques d’IPS dont la mission est de désengorger les urgences montréalaises.

Le CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal a lancé jeudi soir ses deux cliniques d’IPS « bonifiées ». Dans chaque installation, deux IPS travaillent aux côtés de deux infirmières cliniciennes et d’une infirmière auxiliaire, indique Carl-David Redburn, coordonnateur aux services généraux et des groupes de médecine de famille (GMF) du CIUSSS.

Les professionnelles en soins prennent en charge des patients réorientés de l’urgence de l’hôpital de Notre-Dame ou de l’hôpital de Verdun ainsi que ceux aiguillés par le guichet d’accès à la première ligne. Une centaine de rendez-vous sont prévus par semaine, selon Carl-David Redburn.

Les IPS qui exercent dans les deux nouvelles cliniques proviennent de GMF. Elles y travaillent donc sur une base volontaire, en heures supplémentaires. « On ne veut pas enlever la couverture des GMF », affirme Carl-David Redburn. L’initiative suscite de l’engouement, selon lui. « On a 35 IPS en première ligne, et la grande majorité de nos places de couverture sont faites », estime-t-il.

Ce volontariat se poursuivra jusqu’en avril, moment où des postes pourront être affichés selon les conventions en vigueur, précise-t-il. « À la fin avril, on va avoir trois postes d’IPS à temps complet de jour, précise-t-il. En septembre, on en rajoute un. »

À terme, chaque clinique comptera quatre IPS, cinq infirmières cliniciennes et deux infirmières auxiliaires. Elle accueillera aussi deux IPS stagiaires qui étudient à l’Université de Montréal.

Une mesure parmi d’autres

Les cliniques d’IPS sont l’une des mesures préconisées par le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, afin de juguler la crise dans les urgences de la grande région de Montréal. Encore jeudi, le taux d’occupation moyen sur civière dans la métropole avoisinait les 130 %.

La première clinique d’IPS a été lancée début décembre au CLSC Olivier-Guimond, dans l’est de Montréal. Quelque 250 rendez-vous y sont offerts chaque semaine, selon le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal.

Ouverte de 16 h à 20 h du lundi au vendredi et de 8 h à 16 h les samedis et dimanches, elle fonctionne aussi sur la base du volontariat des IPS. Le processus d’affichage de postes est toutefois achevé. « Les trois postes à temps plein sont pourvus, affirme le conseiller en communication Carl Boisvert. Nous en sommes à planifier la transition. »

La cheffe du Département régional de médecine générale de Montréal, la Dre Ariane Murray, salue l’existence de ces trois cliniques, mais rappelle que celles-ci ne peuvent, à elles seules, changer la donne. Selon elle, l’effet de la ligne pédiatrique 811 — une mesure annoncée en novembre par Québec pour réduire l’achalandage dans les hôpitaux pour enfants de Montréal — se mesure encore difficilement.

« On donne 400 rendez-vous par jour, et on a peut-être l’impression que ça commence à se voir un petit peu sur le plan des urgences pédiatriques, affirme la Dre Murray. Il y a une petite diminution, mais ça a l’air d’être un peu partout au Québec. Alors c’est difficile de savoir si c’est juste parce qu’il y a moins de virus. »

La Dre Murray souligne que dans les établissements de santé montréalais où il n’y a pas de cliniques d’IPS, le ministère de la Santé et des Services sociaux autorise les IPS à faire des heures supplémentaires volontaires à même leur GMF. « Tous les bras qu’on peut avoir, c’est vraiment apprécié », dit-elle.

Les patients affluent dans les hôpitaux pour adultes en raison de la vague d’infections respiratoires. Le Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine, lui, note « une légère baisse du taux d’achalandage à l’urgence ». Le nombre de visites est passé de plus de 300 par jour à environ 250. « Cela représente tout de même des taux très élevés, étant donné que l’urgence est prévue pour recevoir environ 150 visites par jour », écrit l’établissement dans un courriel.

L’Hôpital de Montréal pour enfants, pour sa part, reçoit toujours un « volume élevé de patients ». « Le VRS [virus respiratoire syncytial] semble effectivement en baisse, mais d’autres virus circulent toujours abondamment, notamment l’influenza, qui est en hausse », précise-t-on.