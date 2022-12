Les Canadiens préfèrent souhaiter «Joyeux Noël» plutôt que «Joyeuses Fêtes»

Lancer un chaleureux « Joyeux Noël » en fin d’année est bien plus répandu au Canada que l’emploi du « Joyeuses Fêtes » neutre, révèle un sondage d’opinion publique national Postmedia-Léger.

Si certains répondants célébrant la fête chrétienne ont déclaré éviter délibérément la salutation traditionnelle des fêtes par peur d’offenser, cela poserait rarement problème : dans les faits, 92 % des répondants ayant grandi dans un foyer non-chrétien ne se disent pas heurtés d’un voeu de Noël adressé à leur égard.

Seuls 8 % des répondants issus de milieux culturellement ou religieusement non chrétiens ont exprimé être froissés par une salutation de Noël.

Ce sondage examine les comportements sur la relation entre la religion et le temps des Fêtes. 70 % des répondants à travers le pays ont donc affirmé être plus enclins à saluer quelqu’un en cette période de l’année en disant « Joyeux Noël », contre 23 % ayant signalé qu’ils se tourneraient probablement vers le « Joyeuses Fêtes ».

Ce texte fait partie de notre section Vigie numérique.

Une minorité de répondants élevée dans la foi catholique a signifié qu’elle évitait intentionnellement de saluer les étrangers par un « Joyeux Noël », de crainte de leur déplaire. Ainsi, 29 % disent l’éviter et 71 % disent ne pas s’en empêcher.

« Les institutions, le gouvernement, les entreprises multiplient parfois les efforts pour tenter de trouver, je suppose que nous pourrions désigner cela comme ainsi, une approche politiquement correcte pour transmettre les salutations des Fêtes. Il semble qu’une forte majorité tend à simplement utiliser “Joyeux Noël”, a fait valoir au média Andrew Enns, vice-président exécutif chez Léger. Peut-être nous inquiétons-nous d’une chose à laquelle les gens que nous pensons vexer ne songent pas ».

Les jours fériés, une tradition canadienne

Environ 60 % des résidents canadiens ont déclaré que la religion, y compris les jours religieux spéciaux, n’était pas significative dans leur quotidien aujourd’hui – dont 34 % qui ont dit que ça ne comptait pas du tout et 25 % qui ont dit que ce n’était pas très important.

D’un autre côté, 41 % ont déclaré que la religion occupait une place prépondérante dans leur ménage, 17 % la jugeant très importante et les 24 % restants affirmant qu’elle était assez importante. Plus de femmes que d’hommes ont déclaré que la religion était importante (44 % contre 39 %).

En ce qui a trait à la célébration des jours fériés canadiens basés sur la religion, 58 % des répondants conserveraient le calendrier actuel devrait rester tel qu’il est, par tradition canadienne.

Près du quart (24 %) a déclaré que la liste des jours fériés devrait être élargie pour inclure d’autres religions et cultures, tandis que 6 % ont déclaré qu’aucune fête religieuse, y compris Noël et Pâques, ne devrait être un jour férié. Les 12 % restants ont dit qu’ils ne savaient pas.

Le sondage a été effectué en ligne auprès de 1 526 personnes entre le 9 et le 11 décembre. Les résultats ont été pondérés en fonction de l’âge, du sexe et de la région pour obtenir un échantillon représentatif de la population. Le sondage ayant été effectué en ligne, le calcul de la marge d’erreur ne s’applique pas, indique Léger. Si les données avaient été recueillies au moyen d’un échantillon aléatoire de même taille, la marge d’erreur serait de plus ou moins 2,5 %, 19 fois sur 20, souligne-t-on.