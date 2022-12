Lionel Carmant rehausse les budgets des centres de crise

Aux prises avec un manque de ressources inédit, les centres de crise en santé mentale auront cinq millions de dollars de plus par année pour fonctionner. Des fonds débloqués in extremis par le gouvernement du Québec pour que les centres puissent hausser les salaires de leur personnel et l’empêcher notamment d’aller… vers le réseau public.

Le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, doit en faire l’annonce officiellement jeudi matin. Les fonds seront disponibles à compter de l’exercice financier 2023-2024.

Comme le révélait Le Devoir à la fin novembre, la pénurie de personnel dans les centres de crise a forcé certains organismes à fermer des lits et à suspendre leurs services.

Les 21 centres de crise offrent des services 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 à des personnes à la santé mentale fragile qui sont — le nom le dit — en état de crise. Considérés comme un service essentiel, ils agissent comme complément aux urgences psychiatriques, qu’ils aident souvent à décharger.

L’aide annoncée par le ministre Carmant est récurrente. Cela veut dire qu’elle permettra de rehausser les salaires des employés des centres de crise de façon permanente.

L’amélioration des conditions de travail du personnel dans le réseau public a fait perdre de nombreux employés aux centres de crise, ont rapporté plusieurs d’entre eux au Devoir.

Si vous pensez au suicide ou si vous vous inquiétez pour un proche, des intervenants sont disponibles en tout temps au 1 866 APPELLE (1 866 277-3553), par texto (535353) ou par clavardage (www.suicide.ca).