«Petite révolution» réclamée dans la composition des classes

Quelles sont les solutions pour attirer et garder les profs dans les salles de classe ? Alors que le dépôt des offres patronales aura lieu jeudi dans le cadre des négociations des conventions collectives du secteur public, le plus gros syndicat d’enseignants du Québec propose une nouvelle approche « innovante » pour la composition des classes, qui vise à mieux tenir compte des élèves ayant des difficultés.

« On veut se détacher du “mur à mur” et des ratios traditionnels, qui imposent que pour telle ou telle classe, il ne faut pas plus que 20 ou 26 élèves », explique Denis St-Hilaire, porte-parole de la négociation et directeur général de la Fédération des syndicats de l’enseignement du Québec (FSE-CSQ), dans une longue entrevue avec Le Devoir.

Des enseignants ont parfois dans leur classe un nombre élevé d’élèves ayant des difficultés d’apprentissage ou des troubles de comportement, et se sentent rapidement débordés et épuisés. Le syndicat veut des classes « sur mesure », selon le profil des élèves qui vont composer le groupe, et que ce soit cela qui détermine leur grosseur.

« Si ce sont 22 élèves qui cheminent bien, il peut y en avoir 22 dans le groupe. Mais si 14 élèves ont un problème, par exemple pour maîtriser la langue, en mathématiques, de comportement ou des difficultés d’apprentissage, il faut composer le groupe avec le bon nombre », souligne-t-il. « Je ne me gêne pas pour parler d’une petite révolution, parce que c’est quand même assez innovateur [comme approche] », renchérit-il.

Il y a présentement trois catégories d’élèves qui sont considérées dans la composition du groupe : les troubles graves de comportement, le trouble du spectre de l’autisme et les troubles de la psychopathologie. Les enfants touchés peuvent valoir 2, 2,5 ou 2,6 élèves. « C’est un peu un système comme celui-ci qu’on va proposer à nos vis-à-vis », précise Denis St-Hilaire.

Les conventions collectives viennent à échéance le 31 mars, et la FSE-CSQ, qui représente 87 000 enseignants dans les centres de services scolaires, a présenté ses demandes de principe au gouvernement le 31 octobre dernier. Quelques dizaines d’autres propositions concernant la composition des classes seront déposées de façon complémentaire en mars prochain. Une consultation a été menée et 15 000 enseignants ont répondu à l’appel, ce qui a aidé le syndicat à formuler ses demandes. Le Conseil du trésor doit de son côté faire part de ses propositions jeudi matin.

« La société a fait le choix il y a quelques années d’intégrer les élèves en difficulté dans les classes, mais on a aussi eu la promesse qu’il y aurait des services. Ils n’ont jamais suivi, et la classe a continué à se détériorer, renchérit la présidente de la FSE-CSQ, Josée Scalabrini. La prochaine convention ne pourra pas se signer sans qu’il y ait concrètement une amélioration de la composition de la classe. »

Changer la formule de composition des classes devra toutefois s’accompagner d’un changement dans la façon dont le financement fonctionne, ce qui pourrait s’avérer un défi. Cela pourrait aussi impliquer la création de plus de groupes, dans un contexte où les enseignants peuvent manquer. « On sait que la pénurie n’existe pas de la même façon partout au Québec, mentionne Denis St-Hilaire. Il y a des endroits où on va être capable de générer le nombre de groupes nécessaires. À d’autres endroits, la question se pose, si cela pourra être fait progressivement, sur plusieurs années, avec des mesures transitoires. »

Alléger les tâches

Des enseignants partent en début de carrière, mais aussi à l’approche de la retraite, ce qui inquiète le syndicat, qui souhaite de meilleures conditions. « Ils se disent qu’avant de tomber malades, il vaut mieux partir, lance Josée Scalabrini. On accentue la pénurie. » La FSE souhaite notamment l’ajout de journées de récupération pour les profs en fin de carrière.

Outre la composition des classes, l’allègement des tâches fait aussi partie du coeur des préoccupations. Le syndicat propose de trouver des tâches qui peuvent être confiées à du personnel de soutien, par exemple la surveillance des récréations. On veut aussi libérer les profs de tâches administratives pour que ceux-ci se consacrent plus à l’enseignement.

Il y a présentement un projet pilote d’aide à la classe dans plusieurs écoles, dans lequel le travail des enseignants est allégé. « Pour l’instant, on voit que les enseignants ne veulent pas perdre ce soutien, et que les aides apprécient le travail qu’ils font », souligne Josée Scalabrini.