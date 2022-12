Le SPVM rappelle à l’ordre ses policiers sur la laïcité

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a demandé à ses policiers de retirer « tout écusson symbolisant ou référant à Saint-Michel » de leur uniforme, a appris mercredi Le Devoir. Des insignes à l’image du saint-patron des policiers avaient été aperçus sur l’uniforme d’au moins trois agents du SPVM mercredi dernier, lors d’une manifestation contre la COP15. La Loi 21 interdit pourtant le port de signes religieux dans l’exercice des fonctions policières.

La situation a été dénoncée vendredi sur Twitter par la Convergence des luttes anticapitalistes de Montréal (CLAC), qui a organisé trois manifestations depuis le début de la Conférence de l’ONU sur la biodiversité.

Des flics du #SPVM arborant des symboles religieux sur leur uniforme ont été vu encadrant étroitement la manif du 7 contre la #COP15Montréal. Apparemment la #Loi21 ne s'applique pas aux blancs. Si vous en voyez aujourd'hui, prenez des photos et les matricules en note #hypocrites pic.twitter.com/PyBc6mV7Hf — CLAC Montréal! (@CLACMontreal) December 9, 2022

Selon la Loi sur la police, un policier ne peut « altérer » son uniforme, mais des exceptions peuvent être faites sous l’autorisation « du directeur du corps de police ».

Contacté par Le Devoir, le SPVM a informé mercredi qu’« il a été demandé que tout écusson symbolisant ou référant à Saint-Michel soit retiré de l’uniforme afin de se conformer aux exigences de la Loi », citant l’article 6 qui définit ce qu’est un « signe religieux » en soulignant que l’écusson de Saint-Michel peut « être raisonnablement considéré comme référant à une appartenance religieuse ».

Le SPVM ajoute qu’« un rappel a été fait au personnel policier concernant la Loi sur la laïcité de l’État et l’interdiction du port de signes religieux par les représentants de l’État ».

Sollicitée par Le Devoir, la Fraternité des policiers et policières de Montréal s’est dite « en accord avec [le] contenu » de la directive du SPVM.

Personnage religieux, l’archange Saint-Michel est le patron protecteur des policiers. Arborer un écusson à son effigie déroge donc à la Loi sur la laïcité de l’État, qui interdit le port de signes religieux aux policiers lorsqu’ils sont dans l’exercice de leurs fonctions.

Les policiers montréalais ont longtemps célébré la fête de l’archange Saint-Michel, le 29 septembre, aux côtés des membres de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), de la Police provinciale (ancêtre de la Sûreté du Québec) et des citoyens. « Toutefois, la laïcisation de la société québécoise fait en sorte que cette fête cesse d’être célébrée vers le milieu des années 1960 », est-il écrit sur une page du site Internet de la Ville, qui remémore cet événement.

Réforme en cours

En février dernier, le SPVM avait suscité des remous lorsque plusieurs de ses policiers avaient été aperçus arborant la thin blue line (mince ligne bleue). Souvent représenté par un drapeau du Canada traversé d’une mince ligne bleue, le symbole a une signification controversée. Certains policiers et certains experts y voient un symbole de solidarité entre les membres d’une profession, tandis que d’autres associent celui-ci à des mouvements extrémistes.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, s’était dite « très inconfortable » face au port de l’écusson. Plusieurs corps de police, dont la GRC et celui de Bromont, ont d’ailleurs déjà interdit l’utilisation de ce drapeau par leurs agents.

Le SPVM avait indiqué en février réviser sa « procédure de tenue et maintien, qui régit les normes applicables à l’apparence physique et vestimentaire des employés » et qu’elle serait dévoilée aux employés « dans les prochains mois ».

Près de dix mois plus tard, le SPVM a informé par courriel que « les travaux du comité éthique, qui se penche notamment sur la révision complète de la procédure de tenue et maintien, se poursuivent. La direction émettra une position à cet égard une fois que le comité aura terminé ses travaux et présenté ses recommandations. »