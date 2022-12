«Assez, c’est assez» : la patience réduite à néant envers le Mont-Sainte-Anne

La pression monte sur le gouvernement dans le dossier du Mont-Sainte-Anne. Quatre jours après l’écrasement d’une télécabine sur les pistes, des voix s’élèvent pour demander une action plus musclée des autorités dans ce qu’ils décrivent désormais comme un enjeu de sécurité publique.

Il n’y a pas que la télécabine qui a connu une chute vertigineuse. Depuis samedi matin, c’est aussi la confiance des skieurs et des skieuses envers la station qui atteint un nouveau creux.

Sur les réseaux sociaux, un mouvement de boycottage s’organise parmi les abonnés. « Peu importe la raison qu’ils nous donneront, assez, c’est assez ! » tempête Éric Bilodeau. « Devrait-on demander un remboursement pour les inciter à bouger ? » demande pour sa part Gaétan Grenier. « Moi, c’est fait, répond Catherine Paré. Avec cinq enfants, c’est terminé. »

L’accident survenu samedi aurait facilement pu devenir une tragédie. Au pied de la montagne, des skieurs piaffaient d’impatience pour dévaler les pentes. Les classes-neige s’apprêtaient à commencer. Trente minutes plus tard et des enfants auraient pu se trouver à bord, précipités malgré eux vers le sol par le décrochage encore inexpliqué de leur télécabine.

Nous avons été tellement chanceux que l’accident soit arrivé aussi tôt.

« Nous avons été tellement chanceux que l’accident soit arrivé aussi tôt », soupire Yvon Charest, le président des Amis du Mont-Sainte-Anne. Cet organisme composé de gens d’affaires, de personnalités politiques et d’amateurs de la montagne se voue à redorer le blason de la station. Autrefois, il demandait à l’entreprise albertaine qui gère la station, Resorts of Canadian Rockies (RCR), d’injecter de l’argent neuf dans les infrastructures en mal d’amour.

La chute de la télécabine, toutefois, a changé la donne. « C’est la goutte qui fait déborder le vase, insiste M. Charest. Jusqu’à aujourd’hui, nous parlions d’investissements. Depuis samedi, nous parlons de sécurité et possiblement de négligence. »

Il rappelle que ce n’est pas la première fois que des problèmes surviennent dès le début de la saison. En 2020, l’arrêt brusque des télécabines avait blessé une vingtaine de skieurs, dont certains gravement. Après deux ans d’inspection, de réparation et de remise à niveau, elles ont à nouveau accueilli les skieurs en décembre 2021 – jusqu’à ce que l’écrasement d’une d’entre elles, samedi, force à nouveau leur interruption.

« La télécabine avait arrêté plusieurs mois il y a deux ans, rappelle Yvon Charest. Ça prouve que RCR n’a pas de programme robuste d’entretien préventif. »

Une enquête publique réclamée

Une coalition appelée Avenir Mont-Sainte-Anne demande maintenant au gouvernement de déclencher une enquête pour faire la lumière sur les incuries qui frappent à répétition la station. Elle exige également plus de transparence des autorités.

« Le gouvernement du Québec est actuellement un acteur clef dans le dossier, et non un simple observateur », souligne le groupe dans un communiqué. « La population, et en particulier les usagers des stations du Mont-Sainte-Anne et de Stoneham [NDLR : toutes deux propriétés de RCR], est en droit de connaître toute l’information dont le gouvernement du Québec dispose dans ce dossier. »

Avenir Mont-Sainte-Anne veut que le gouvernement rende public tous les rapports d’inspection produits à propos du Mont-Sainte-Anne par la Régie du bâtiment et par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail au cours des cinq dernières années. Il exige également la diffusion du bail signé par le gouvernement de Daniel Johnson, en 1994, et qui a accordé le droit d’opérer la station à un joueur privé pour les 99 prochaines années – soit jusqu’en 2093.

« Ça fait 20 ans que nous endurons RCR et il reste encore 71 ans au contrat. Si nous ne prenons pas action maintenant, dans quel état seront les infrastructures dans 20 ans ? » s’interroge Yvon Charest.

Les gens se lèvent, toujours plus nombreux, pour demander l’expropriation de RCR, souligne l’ancien président d’Industrielle Alliance. « Le gouvernement doit lui dire qu’avec ce qui est arrivé en fin de semaine, il ne peut plus lui accorder sa confiance. »

C’est aussi ce que croit l’ancienne députée de Québec Agnès Maltais. « Assez, c’est assez. Il y a des gens qui ont été blessés, certains auraient pu mourir », indique-t-elle, évoquant que si des skieurs avaient perdu la vie, samedi dernier, le dossier n’en serait plus seulement un de sous-investissement, mais de négligence criminelle.

« Tout le monde l’a échappé belle, le gouvernement aussi d’ailleurs. Ça fait deux ans que nous lui répétons de ne pas faire confiance à cette entreprise-là », croit l’ancienne ministre péquiste.

Un « welfare bum »

Pendant ce temps, le gouvernement de la CAQ négocie avec RCR pour lui octroyer une subvention. Le Soleil rapportait, mardi matin, que le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, soupèse une offre de l’entreprise albertaine, qui promet d’investir 100 millions de dollars dans la montagne, à condition que le Québec acquitte la moitié du montant.

« Ça fait deux fois qu’elle dit qu’elle va investir, qu’elle laisse le gouvernement mettre de l’argent et qu’après, elle disparaît. RCR est un des pires citoyens corporatifs dans la région : ça n’aurait aucun bon sens de lui donner de l’argent public, ce serait encourager un welfare bum », déplore Mme Maltais.

À son avis, le gouvernement peut agir vite pour montrer la porte à RCR. Le Parti québécois a présenté, mardi, une loi spéciale pour exproprier l’entreprise de Calgary – une avenue rejetée plus tôt cette semaine par M. Fitzgibbon.

En attendant, « une des plus belles montagnes de ski du Québec et de l’Amérique du Nord » demeure fermée, encore une fois, jusqu’à nouvel ordre, dénonce Mme Maltais. « Le gouvernement a la responsabilité de s’assurer que l’entreprise à qui il loue la montagne ne mette pas la vie de la population en danger. »