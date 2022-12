Feu vert à une action collective au nom des Inuits victimes de crimes au Nunavik

Une action collective pourra aller de l’avant au nom des victimes d’actes criminels au Nunavik, dans le nord du Québec : un juge a autorisé la demande en justice qui allègue que l’État québécois a failli à ses obligations d’aider les Inuits agressés ou blessés.

Raven Gordon-Kawapit est originaire du Nunavik. Elle dit avoir été victime de quatre crimes contre la personne, sans jamais avoir reçu d’aide de l’État.

Lorsque des crimes contre la personne sont commis — par exemple une agression sexuelle ou des voies de fait — les victimes peuvent demander de l’aide à l’État par sa Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels. Si la demande est acceptée, elles peuvent recevoir des soins en psychothérapie ou en physiothérapie, entre autres services.

Mme Gordon-Kawapit estime que son cas n’est pas unique : la vaste majorité des victimes d’actes criminels au Nunavik n’ont pas eu d’aide de l’État, avance-t-elle. Entre 2013 et 2020, l’État n’a versé que 86 indemnités alors que 40 868 crimes contre la personne ont été commis dans ce territoire, est-il rapporté dans le jugement d’autorisation de l’action collective, sous la plume du juge Lukasz Granosik de la Cour supérieure.

Ce rapport entre le nombre de crimes et d’indemnités versées est bien plus faible au Nunavik qu’ailleurs au Québec. « Objectivement infinitésimal et disproportionné par rapport à la moyenne provinciale », note le juge.

Mme Gordon-Kawapit avance qu’il y a discrimination envers les Autochtones dans l’offre de services publics. Les Inuits comptent pour 90 % de la population au Nunavik.

Québec a manqué à ses obligations, soutient-elle.

Alors que ses quatre agresseurs ont été condamnés et qu’elle a pleinement participé au processus judiciaire, elle affirme n’avoir jamais été informée de l’existence du régime d’indemnisation. Elle n’a appris son existence que l’an dernier, soutient-elle, alors qu’elle songeait à poursuivre ses agresseurs au civil.

Par son jugement rendu au début du mois de décembre, le juge a permis à l’action de franchir toutes les étapes judiciaires devant la mener à un procès.

Il y sera alors déterminé si l’État québécois a été fautif et si les personnes victimes de crimes contre la personne au Nunavik ont droit à des dommages moraux et punitifs. Il est réclamé 10 000 $ à titre de dommages punitifs et 1000 $ par crime en dommages moraux pour chaque victime.