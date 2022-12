Hausse majeure des évictions «forcées», selon le RCLALQ

Le nombre d’évictions et de reprises du logement « forcées », mais pas nécessairement illégales, est en forte hausse dans la province, constate le Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ) dans un nouveau rapport. Une hausse que l’organisme attribue à la « spéculation immobilière », dont les effets sur les locataires s’étendent bien au-delà du territoire de l’île de Montréal.

Un rapport annuel baptisé « Déloger pour s’enrichir » fait état d’une hausse de 150 % des cas de reprises de logement et d’évictions « forcées » de locataires au Québec pour un total de 3110 cas recensés entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022, contre 1243 cas pendant la même période l’année précédente.

« Cette année, c’est une situation alarmante. Les chiffres sont les plus élevés au Québec depuis qu’on réalise cette compilation », a relevé mardi le porte-parole du RCLALQ, Martin Blanchard.

Ces données se basent sur des plaintes de locataires acheminées à des comités logement à l’échelle de la province. Celles-ci concernant tant des situations légales de reprises de logement et d’évictions dénoncées par des locataires que des cas frauduleux, par exemple lorsque des travaux majeurs sont utilisés comme un prétexte pour expulser de façon permanente des locataires. La compilation de l’organisme comprend aussi des cas médiatisés d’évictions et de reprises du logement.

Le RCLALQ fait d’ailleurs valoir qu’une grande partie de ces évictions et de reprises de logement sont sans doute frauduleuses ou « malveillantes ».

« Ce sont principalement des opérations spéculatives » visant à augmenter la valeur d’immeubles en évinçant ses occupants, qui bien souvent paient des loyers en deçà de la moyenne du marché, a fait valoir M. Blanchard mardi, dans une conférence de presse virtuelle.

Ces évictions ont pour effet d’entraîner un déplacement de locataires à l’extérieur de leur quartier, tandis que l’augmentation rapide des loyers a pour effet d’entraîner l’appauvrissement de nombreux locataires, constate le RCLALQ. L’organisme constate d’ailleurs dans son rapport que « le nombre d’évictions forcées augmente de 508 % dans les villes et régions hors de Montréal et de Québec », signe que ce phénomène s’étend de plus en plus hors des grands centres.

La publication de ce rapport survient quelques jours après celle du rapport annuel 2021-2022 du Tribunal administratif du logement, qui a fait état d’une augmentation de 29 % en un an des causes civiles introduites par des propriétaires concernant des reprises de logement. Le TAL en a recensé 2540 en un an, contre 1970 dans son rapport précédent. Les demandes d’autorisations pour des travaux majeurs sont aussi en augmentation d’une année à l’autre.

Plus de détails suivront.