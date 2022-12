Reprises de logements

Dans un marché immobilier qui a connu une importante croissance, celui des logements locatifs connaît aussi de grands bouleversements, et pas toujours pour le mieux. En ce sens, le Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ) doit rendre publiques aujourd’hui des statistiques sur les reprises de logement, les évictions et les rénovictions.

Le RCLALQ, qui sera accompagné pour l’occasion du groupe Action-Logement Lanaudière, a déjà dit qu’il révélerait « une hausse alarmante » de ces situations.

Le Devoir rapportait lundi qu’une décision hors du commun du Tribunal administratif du logement permettrait à une locataire victime d’une tentative d’éviction d’obtenir un dédommagement financier de plus de 24 000 $ de la part du propriétaire fautif.