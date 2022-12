L’Engagement de Montréal... et de 47 autres villes

À l’occasion de la COP15, qui se tient au Palais des congrès de Montréal, 47 villes ont répondu à l’appel de la mairesse Valérie Plante et ont signé l’Engagement de Montréal, qui comporte 15 actions visant à protéger la biodiversité.

Dans un discours prononcé lundi lors d’une séance plénière du Sommet des gouvernements infranationaux et des villes, au Palais des congrès, la mairesse Plante a fait valoir que les villes étaient les premières touchées par les changements climatiques. « Nous sommes ceux et celles qui [peuvent] agir rapidement et [nous] avons des idées très pratico-pratiques. Les villes sont des acteurs clés pour mettre en place des solutions pour protéger la biodiversité. »

La mairesse a révélé que 47 villes avaient accepté d’adhérer à l’Engagement de Montréal et à ses 15 actions en faveur de la biodiversité. Parmi ces villes figurent notamment Londres, Paris, Barcelone, Los Angeles, Melbourne, Copenhague, Dakar, Glasgow et Toronto. La liste des adhérents compte aussi plusieurs villes québécoises, soit Québec, Laval, Longueuil, Gatineau, Sherbrooke, Trois-Rivières, Terrebonne et Lévis.

L’Engagement de Montréal recommande la conservation des milieux naturels existants, l’augmentation des espaces verts et bleus, l’endiguement ou l’éradication des espèces exotiques envahissantes, la conservation et le rétablissement d’espèces vulnérables, l’élimination des déchets plastiques et la réduction de l’utilisation de pesticides des deux tiers au moins. Il ne fixe cependant pas de cibles précises à atteindre pour les villes qui le signent.

Valérie Plante a souligné que l’Engagement de Montréal s’inscrivait dans une série de déclarations adoptées par les villes. En 2020, à Édimbourg, les villes avaient reconnu l’urgence d’agir en matière d’environnement, a-t-elle rappelé. « Et l’an prochain, avec le pacte de Berlin, on va préciser comment déployer ces actions dans nos villes pour maximiser leurs impacts », a-t-elle dit.

Un sixième bureau de l’ONU

La journée de lundi a aussi été l’occasion d’annoncer l’ouverture d’un sixième bureau des Nations unies à Montréal, celui d’ONU-Habitat. La nouvelle équipe, qui devrait à terme compter 28 employés, sera responsable du programme mondial pour des « villes vertes, résilientes et durables ».

Créé en 1978, ONU-Habitat a son siège à Nairobi, au Kenya, et travaille dans 90 pays. Montréal a été choisie pour accueillir ce bureau en raison de ses « écosystèmes de pointe en développement durable et en intelligence artificielle ». Il collaborera avec les chercheurs de l’Université McGill, de l’Université Concordia et de l’Institut québécois d’intelligence artificielle, Mila.

« Le bureau ONU-Habitat va se concentrer sur les villes et communautés qui sont vulnérables aux effets des changements climatiques », a précisé Pascale St-Onge, ministre fédérale responsable de l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, lors d’une conférence de presse tenue au Palais des congrès en présence de Maimunah Mohd Sharif, directrice exécutive d’ONU-Habitat.

« C’est majeur, a déclaré la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Martine Biron. Ce projet mondial va soutenir l’urbanisation durable pour créer non pas des villes de demain, mais des villes d’aujourd’hui, celles qui sont vertes, résilientes et adaptées aux défis environnementaux. »

Montréal compte déjà cinq bureaux des Nations unies, soit l’Organisation de l’aviation civile internationale, le Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique, l’Agence des Nations unies pour les réfugiés, le Fonds multilatéral pour l’application du Protocole de Montréal et l’Institut de statistique de l’UNESCO. « Ce sera le sixième bureau à Montréal. Juste pour vous donner une idée, la dernière fois qu’on a ouvert un bureau de l’ONU à Montréal, c’était il y a plus de 20 ans, l’Institut de statistique de l’UNESCO. À l’époque, Pierre Bourque était maire de Montréal », a rappelé le p.-d.g. de Montréal International, Stéphane Paquet.