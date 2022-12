Quoi surveiller aujourd’hui ?

Don important pour le mont Royal

Dans le cadre de la COP15, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, annonce en fin de matinée un don important pour la biodiversité montréalaise et l’avenir du mont Royal.

Mme Plante sera accompagnée de la vice-présidente du comité exécutif et responsable de grands parcs, du mont Royal et des sports, Caroline Bourgeois.