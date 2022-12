La pénurie de main-d’oeuvre jusque dans les toilettes

À compter de l’été prochain, les automobilistes qui s’arrêtent aux villages-relais de La Guadeloupe, de La Doré et de Rivière-au-Tonnerre pourront utiliser de nouvelles toilettes autonettoyantes. Avec ce projet-pilote, le ministère des Transports dit vouloir lutter contre la pénurie de main-d’oeuvre.

Par « villages-relais », on entend des municipalités de moins de 10 000 habitants qui offrent des services de base pour les routiers : hygiène, nourriture et station-service. Depuis quelques années, ils ont tous au moins une borne de recharge électrique de niveau 4 (100 kW). Accrédité par le ministère des Transports, ce réseau a été créé pour contrer la fatigue au volant tout en soutenant le développement économique local.

À lire aussi LES AUTRES TEXTES DU DEVOIR DE CITÉ

Or le modèle est sous pression. « La pénurie de main-d’oeuvre a un impact sur les services offerts dans les épiceries, les dépanneurs, les stations-service et les restaurants », explique la directrice générale de la Fédération des villages-relais du Québec, Sylvie Bellerose.

Étant donné que les seules toilettes disponibles sont souvent dans des commerces, les services d’hygiène minimaux sont devenus difficiles à garantir. D’autant plus que les villages-relais ont l’obligation d’offrir un accès à des toilettes 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

De surcroît, leur entretien pose souvent problème, signale-t-elle. « Quand ce n’est pas un problème de main-d’oeuvre, c’est du vandalisme. »

« Dans ce contexte, le recours à des toilettes autonettoyantes devient essentiel par le manque de main-d’oeuvre qui frappe la province », avance le ministère dans son Plan de modernisation du réseau des parcs routiers (2022-2027).

Le MTQ injecte 300 000 $ par installation dans ce projet, qui vise à terme à offrir le service dans tous les villages-relais.

Les nouveaux blocs sanitaires sont des infrastructures « de type conteneur » équipées de toilettes et lavabos, indique le ministère des Transports. Il s’agit d’une construction neuve, non pas d’un conteneur de marchandise, précise-t-on.

La Doré est l’un des trois villages qui testeront ces toilettes de l’avenir l’été prochain. La ville de 1500 habitants est située au nord de Saint-Félicien au Lac-Saint-Jean. C’est une étape de choix pour les conducteurs et les motoneigistes qui prennent la route vers Chibougamau à deux heures de là, encore plus au nord.

Les principaux motifs d’insatisfac­tion des usagers à l’endroit des haltes routières non moder­nisées sont l’insalubrité et la désu­étude des installations.

Or La Doré n’a pas d’installations sanitaires, explique le maire Ghislain Laprise. Les routiers doivent utiliser les toilettes du dépanneur et du restaurant. L’arrivée de la nouvelle toilette autonettoyante du MTQ est ainsi une excellente nouvelle. « Aussitôt qu’ils nous font signe, on est prêts à tout installer : l’eau, l’égout, le courant. Ça va être installé en plein centre du village. »

Les cabanes brunes prennent de l’âge

À l’instar de bien des villages-relais, la halte de la Guadeloupe, en Beauce, est un vieux bâtiment au brun assumé inspiré des maisons canadiennes. Construits durant les années 1970, ces bâtiments avaient été érigés dans la foulée du développement des premières autoroutes.

Mais certaines haltes routières sont en si mauvais état que les gens ont plutôt tendance à les éviter, révèle un sondage commandé par le ministère. « Les principaux motifs d’insatisfaction des usagers à l’endroit des haltes routières non modernisées sont l’insalubrité et la désuétude des installations. »

Celle de la Guadeloupe avait besoin d’un bon rafraîchissement, selon la mairesse, Vanessa Roy. « On a un relais qui est assez prisé, donc c’était prévu qu’on refasse l’installation », explique-t-elle. La possibilité de participer au projet-pilote tombait donc à pic. « On aime ça essayer des affaires et ça fait notre bonheur d’embarquer là-dedans. »

La Guadeloupe se trouve aux abords de la route 108, au sud de Saint-Georges, vers la frontière américaine, un secteur « très passant », mentionne Mme Roy.

300 000 $ C’est le coût de chaque installation de toilettes autonettoyantes dans les villages-relais.

Située à la sortie de la municipalité, la halte routière est entretenue par une employée de la municipalité, qui sera probablement impossible à remplacer lorsqu’elle partira, avance la mairesse.

D’emblée, le personnel de la municipalité est débordé pendant l’été. « De menues tâches comme vider les poubelles sur la piste cyclable et dans les parcs sont délaissées au profit de l’entretien des installations sanitaires du relais », souligne la mairesse. « En enlevant cette tâche qui est prioritaire en saison estivale, ça donnera du temps pour en effectuer d’autres. »

L’offre alimentaire également fragilisée

Pendant ce temps, le ministère des Transports planifie un vaste chantier pour en finir avec les vieilles cabanes brunes le long des routes. En plus des services sanitaires, il souhaite rénover les installations de la moitié des villages-relais et en ajouter 18 de plus. Un plan assorti d’une enveloppe de 8 millions de dollars sur cinq ans.

Le MTQ voudrait notamment offrir de nouveaux services, sur les autoroutes 132 et 138 ainsi que le long de la route 389 qui relie Baie-Comeau et Fermont.

Son objectif est clair : qu’on s’arrête plus fréquemment sur les routes pour limiter les accidents.

Or selon la directrice des villages-relais, le ministère va devoir réviser certaines de ses exigences en matière d’offre alimentaire en raison de la pénurie de main-d’oeuvre. Le programme villages-relais demandait que les restaurants soient ouverts 7 jours sur 7. « On ne peut pas exiger quelque chose d’impossible », note-t-elle.

En soirée aussi, c’est difficile, note le maire de Doré, Ghislain Laprise. « On a un restaurant ici, Le Routier qui ouvre de jour seulement parce qu’il n’y a pas assez de personnel. » Entre 800 et 900 voitures et camions passent par là chaque jour.

« L’important, c’est que les gens aient accès à de la nourriture », observe Mme Bellerose. « Qu’ils puissent se procurer des muffins ou des choses comme ça. Et beaucoup d’épiceries et de dépanneurs offrent des mets préparés avec des micro-ondes, donc l’objectif est atteint quand même. »