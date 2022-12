Rappel à l’ordre contre les évictions abusives

Une locataire montréalaise qui a subi du harcèlement dans le cadre d’une tentative d’expulsion permanente de son logement pourra finalement réintégrer celui-ci dans les prochaines semaines, en plus de recevoir un dédommagement financier de plus de 24 000 $. Une décision hors du commun du Tribunal administratif du logement (TAL), qui rappelle aux propriétaires qu’ils s’exposent à des « conséquences sévères » s’ils tentent de réaliser des « rénovictions » dans leurs bâtiments.

« C’est quand même exceptionnel comme décision », lance au Devoir l’avocate spécialisée en droit du logement Kimmyanne Brown, visiblement satisfaite du jugement rendu le 1er décembre par le TAL dans le dossier de sa cliente, la locataire Maude Annie St-Laurent.

Cette dernière demeure depuis 2014 dans un appartement de type quatre et demie situé dans un immeuble de la rue Saint-Timothée, dans l’arrondissement Ville-Marie. En 2019, ce bâtiment de 18 logements est acquis par l’entreprise immobilière LS Capital Group, qui y entame des travaux et tente de convaincre des locataires de quitter les lieux. C’est alors que le cauchemar de Maude Annie St-Laurent commence.

Après s’être plainte en mai 2019 d’infiltrations d’eau par le toit de son logement, qui prennent de l’ampleur l’année suivante, la locataire conclut une entente avec son propriétaire en mars 2021 afin qu’il réalise des « travaux majeurs » dans son appartement. Cette entente prévoyait l’évacuation « pour une période d’environ trois mois » de la locataire en échange d’un dédommagement financier de quelques milliers de dollars. La locataire continue par ailleurs de payer le même loyer même si elle déménage temporairement dans un appartement meublé plus coûteux, le propriétaire assumant la différence.

Le Tribunal est d’avis que la locataire a démontré qu’elle avait subi du harcèlement de la part de la locatrice.

Or, les mois passent, et les travaux s’éternisent dans le logement de la locataire, qui introduit une première requête au TAL le 12 janvier 2022. Elle réclame alors 2500 $ en dommages moraux au propriétaire en plus d’ordonner à celui-ci de « rendre son logement propre à l’habitation » afin qu’elle puisse retourner y vivre. Elle réclamera ensuite des montants plus élevés dans les mois suivants.

« Aucun suivi n’est effectué quant à une éventuelle date de retour, ce qui provoque chez la locataire des crises d’anxiété, selon son témoignage. Elle n’a pas l’impression de se retrouver dans ses affaires, ne dispose pas d’une laveuse et d’une sécheuse, et elle est incapable de faire de la peinture depuis plus d’un an », décrit la décision du juge Luk Dufort.

Un nouveau locataire

Devant le TAL, l’avocate du propriétaire tente d’abord de faire valoir — en vain — que ce tribunal n’a pas de compétence dans ce dossier puisque les travaux à réaliser dans le logement s’élèvent à plus de 98 000 $, tandis que la somme maximale que peut accorder cette instance judiciaire dans une cause s’élève à 85 000 $.

Le tribunal apprend pourtant par la suite, lors d’une audience tenue cet été, que le propriétaire a décidé de louer à un nouveau locataire le logement de Maude Annie St-Laurent en vertu d’un bail signé le 12 janvier dernier, soit le jour même du recours de la jeune femme devant le TAL. Le propriétaire fait alors valoir que Mme St-Laurent ne peut réintégrer son logement, puisque celui-ci a été reloué à quelqu’un d’autre.

Or, « la locataire a droit à la réintégration dans le logement, autant en raison de l’entente qui a été conclue qu’en vertu de la loi », tranche le juge Dufort. Le magistrat note d’ailleurs que le propriétaire n’a pas été en mesure de prouver que le logement de Mme St-Laurent était réellement occupé par une autre personne, tandis qu’un locataire voisin a plutôt plaidé le contraire devant le TAL, images à l’appui. Le juge Dufort est ainsi convaincu que le logement « est toujours inhabité depuis le départ de la locataire ».

Le propriétaire décide ensuite, en juillet de cette année, de ne pas renouveler le bail du logement temporaire de la locataire de 52 ans, faisant ainsi fi de l’entente conclue avec cette dernière au printemps 2021. La locataire se retrouve alors à payer deux loyers totalisant environ 2000 $ pendant deux mois consécutifs, jusqu’à ce qu’elle réussisse à convaincre le TAL de forcer le propriétaire à respecter l’entente conclue l’an dernier. « Ça a été un stress énorme ; un stress émotif et financier », se remémore Mme St-Laurent, en entrevue au Devoir vendredi.

Le juge Luk Dufort voit ainsi là « une stratégie visant à exercer une pression économique sur la locataire » pour qu’elle quitte les lieux. « Le Tribunal est d’avis que la locataire a démontré qu’elle avait subi du harcèlement de la part de la locatrice » afin qu’elle quitte les lieux, relève la décision, dans laquelle le juge Dufort confirme que Maude Annie St-Laurent a subi une tentative de « rénoviction ».

« Il est important de sensibiliser les acteurs du marché locatif au Québec qu’il ne s’agit pas d’une pratique acceptable et que les conséquences seront sévères, dans le cadre d’un verdict relativement à ce type de geste », ajoute la décision. C’est pourquoi l’entreprise LS Capital Group s’y retrouve condamnée à remettre plus de 24 000 $ à la locataire pour divers types de dommages.

« Encore beaucoup de stress »

Le jugement réclame par ailleurs que la locataire puisse réintégrer son logement au plus tard 45 jours après que cette décision a été rendue, soit d’ici la mi-janvier. LS Capital Group — qui n’a pas donné suite à nos demandes d’entrevue — dispose pour sa part de 30 jours pour contester cette décision, à partir du moment où celle-ci a été rendue. « Je suis soulagée, mais ce n’est pas fini », relève Maude Annie St-Laurent, qui « appréhende encore beaucoup de stress » pour les semaines et les mois à venir.

Elle n’envisage toutefois pas de quitter son logement, pour lequel elle débourse 725 $ par mois, un loyer « très abordable » dans ce secteur, note-t-elle.

Plusieurs dossiers demeurent d’ailleurs ouverts au TAL concernant les derniers locataires de ce bâtiment qui résistent à des tentatives d’éviction. Au moins un de ces locataires réclame actuellement devant ce tribunal des dommages-intérêts pour troubles et inconvénients de même que des dommages-intérêts punitifs.

« On va se battre, et je pense que la décision qui a été rendue aujourd’hui va être une grosse pierre sur laquelle les gens qui se battent [pour conserver leur logement] vont pouvoir se baser », entrevoit Maude Annie St-Laurent.