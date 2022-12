Quoi retenir de la fin de semaine ?

Manif-action Non aux conteneurs ! Oui à la biodiversité !

Plus d’une centaine de manifestants ont battu le pavé d’Hochelaga-Maisonneuve, dimanche, pour crier leur opposition à l’augmentation du camionnage dans l’est de l’île. Le projet de Ray-Mont Logistiques cristallise selon eux tout le dédain des décideurs pour la qualité de vie de leur quartier.

Les conteneurs qui débordent du port de Montréal commencent à s’entasser sur le site de Ray-Mont Logistiques dans Hochelaga-Maisonneuve. L’entreprise a obtenu l’autorisation d’aller de l’avant pour une première phase de son projet de « plateforme logistique intermodale », et les citoyens du quartier montent aux barricades avec de plus en plus d’intensité.

Plus d’une centaine d’entre eux ont manifesté dans les rues du quartier concerné par cette reconversion du site situé au 5227, rue Notre-Dame Est. « On nous dit qu’on vient protéger la faune et la flore en asphaltant le terrain », accuse Anaïs Houde, co-porte-parole de la Mobilisation 6600 Parc-Nature MHM.