Le mouvement d’opposition à Ray-Mont Logistiques grossit

Plus d’une centaine de manifestants ont battu le pavé d’Hochelaga-Maisonneuve, dimanche, pour crier leur opposition à l’augmentation du camionnage dans l’est de l’île. Le projet de Ray-Mont Logistiques cristallise selon eux tout le dédain des décideurs pour la qualité de vie de leur quartier.

Les conteneurs qui débordent du port de Montréal commencent à s’entasser sur le site de Ray-Mont Logistiques dans Hochelaga-Maisonneuve. L’entreprise a obtenu l’autorisation d’aller de l’avant pour une première phase de son projet de « plateforme logistique intermodale » et les citoyens du quartier montent aux barricades avec de plus en plus d’intensité.

Plus d’une centaine d’entre eux a manifesté dans les rues du quartier concerné par cette reconversion du site situé au 5227, rue Notre-Dame Est.

« C’est devenu un endroit incroyable, plein de vie. La quantité d’oiseaux, de plantes, des communautés d’arbres, une faune et une flore qui sont vives. On aime y aller, s’y promener. Mais on nous dit qu’on vient protéger la faune et la flore en asphaltant le terrain », accuse Anaïs Houde, co-porte-parole de la Mobilisation 6600 Parc-Nature MHM. « On nous dit qu’on va ajouter des camions pour réduire nos GES. On se fait parler comme si on n’était pas intelligent. Ça nous met dans une rage. Vous faites de la destruction, acceptez au moins de le dire. »

« Leurs profits nous polluent la vie », pouvait-on lire sur une banderole.

La manifestation de dimanche s’adresse autant à l’entreprise Ray-Mont Logistiques qu’à la Ville, au ministère de l’Environnement du Québec qui a délivré le permis, qu’au gouvernement fédéral qui possède un terrain dans le secteur.

Anaïs Houde promet de se mobiliser ce mercredi afin de bloquer la machinerie qui doit « démolir » le boisé Steinberg pour y construire « une route à camions ».

Dans la manifestation, Danielle Trachy, une citoyenne du quartier, voit dans ses installations industrielles une forme de préjugé défavorable des décideurs et des entreprises envers son quartier.

« On est dans Hochelaga, un quartier défavorisé. On a le sentiment qu’ils sentent qu’on n’a pas le pouvoir de manifester, le pouvoir financier. On est troublé que ça se fasse aussi facilement », témoigne-t-elle aux côtés de son mari et de ses voisins.