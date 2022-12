Si vous les avez manqués

Cohabiter avec les animaux en ville

Depuis 2015 au Québec, l’animal n’est plus considéré comme un bien meuble, au même titre qu’un grille-pain ou une tondeuse. L’adoption de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal par l’Assemblée nationale a accordé aux animaux un nouveau statut juridique, les définissant comme des êtres doués de sensibilité et possédant des impératifs biologiques. Les villes tentent d’ailleurs de prévoir des aménagements pour les compagnons à quatre pattes, mais la cohabitation n’est pas toujours aisée.