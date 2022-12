Encore du basket à Montréal

On sait que des joueurs de basketball québécois se démarquent ces temps-ci dans la NBA, mais est-ce que la population aime tant ce sport ? En tout cas, Montréal aura de quoi se mettre sous la dent : une deuxième équipe doit être officiellement lancée aujourd’hui.

Cette formation, propriété de Juan Mendez, doit se joindre au circuit nord-américain The Basketball League. On devrait en savoir plus sur ses couleurs et son nom lors d’une conférence de presse prévue à 11 h. Montréal compte déjà sur l’Alliance, qui joue dans la Ligue élite canadienne de basketball.