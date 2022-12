Wordle au sommet du palmarès des recherches Google de l’année

Le palmarès des sujets ayant fait l’objet du plus grand nombre de recherches sur Google au cours de l’année 2022 a été révélé mercredi. Au Québec comme au Canada, c’est le jeu de lettres en ligne Wordle qui s’est hissé au premier rang des requêtes les plus populaires ces 12 derniers mois. Les adeptes de jeux de mots ont aussi propulsé Quordle au 7e rang des recherches.

L’invasion de la Russie en Ukraine qui a débuté au mois de février a aussi généré l’intérêt des Québécois, le terme « Ukraine » étant au deuxième rang des recherches cette année dans la province. La Coupe du monde de soccer au Qatar suit en troisième position.

Le chanteur Karim Ouellet, retrouvé mort dans un studio de Québec en janvier, et le réalisateur Jean-Marc Vallée, décédé en décembre 2021, ont tous les deux fait l’objet de nombreuses recherches au Québec, au 4e et 10e rang respectivement.

Les élections québécoises, le film de Disney Encanto et la saga judiciaire impliquant l’acteur Johnny Depp figurent aussi dans le palmarès. L’émission québécoise de téléréalité Occupation Double Martinique termine au 5e rang des recherches de l’année dans la province.

Invasion de coccinelles

Les requêtes en lien avec la pandémie de COVID-19 sont restées d’actualité cette année. Dans le palmarès « Comment », la requête « Comment faire un test rapide » arrive au premier rang dans les recherches en français. Rappelons que les tests PCR réalisés en clinique de dépistage ont été réservés à certains groupes prioritaires lors de la fin d’année 2021, lors de la vague Omicron. La population québécoise devait se rabattre sur les tests rapides pour dépister la COVID-19.

Avec les tests rapides, « Comment vais-je mourir quiz », « Comment ramollir cassonade », « Comment décongestionner » et « Comment friser cheveux avec fer plat » sont les cinq requêtes les plus fréquentes cette année.

Les internautes ont aussi fréquemment cherché « Comment obtenir un passeport canadien ». Service Canada a été confronté à une crise des passeports alors que de nombreux Canadiens souhaitaient recommencer à voyager à l’extérieur du pays cet été.

La requête « Comment se débarrasser de coccinelles dans la maison » a aussi réussi à se placer au 8e rang du palmarès. Les températures chaudes ont entraîné une éclosion majeure de coccinelles asiatiques dans la province cet automne.

Hockey et monarchie

Au Canada, c’est la figure emblématique du hockey Guy Lafleur qui occupe la première place des requêtes sur des athlètes. L’ancien joueur étoile du Canadien de Montréal est décédé à l’âge de 70 ans à la suite d’un long combat contre le cancer du poumon en avril.

Parmi les requêtes sur les personnalités publiques décédées, c’est plutôt la reine Élisabeth II qui a généré le plus d’intérêt à travers le pays, suivie par l’actrice américaine Betty White.

C’est le film de Disney Encanto qui a été le plus recherché cette année, bien qu’il soit sorti en 2021. Les grosses productions cinématographiques Top Gun et The Batman ont aussi suscité l’intérêt des Canadiens.

Du côté des séries télévisées, c’est la production sur le tueur en série américain Jeffrey Dahmer, diffusée sur Netflix, qui a été la plus recherchée au pays. La série dramatique Euphoria (HBO) et Stranger Things, le succès monumental de Netflix, suivent.

La guerre en Ukraine a été l’événement d’actualité le plus recherché au Canada, suivi par la panne majeure de Rogers Communications, qui, selon la société, a touché des millions de Canadiens et d’entreprises. La panne avait été provoquée par une mise à jour de maintenance du réseau de base.

Les élections de mi-mandat américaines, la tuerie en Saskatchewan et le Convoi de la liberté ont aussi été parmi les requêtes les plus fréquentes cette année.