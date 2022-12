La COP15 sur la biodiversité

Le monde entier se réunit aujourd’hui à Montréal pour s’entendre sur un cadre mondial visant à freiner le déclin de la vie sur Terre. Au lendemain de la cérémonie d’ouverture, les travaux de la COP15, grand rendez-vous mondial de décideurs, débutent officiellement ce matin, au Palais des congrès.

La préservation de 30% des terres et des océans est l’objectif phare de la COP15. La restauration de 20% des écosystèmes d’eau douce, marins et terrestres dégradés compte parmi les autres objectifs de la conférence, qui se déroule jusqu’au 19 décembre. Plus de 20 000 personnes provenant de 196 pays, dont des membres de gouvernements du monde entier, sont attendues.