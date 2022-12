Un taux d’absentéisme élevé chez les policiers du SPVM

Le temps supplémentaire qui vient gonfler chaque année le budget du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) est inévitable et est attribuable en partie au taux d’absentéisme élevé chez les policiers, selon la directrice par intérim du corps policier, Sophie Roy. Devant la Commission des finances mardi, celle-ci a indiqué qu’en 2022, entre 20 et 30 % des policiers montréalais avaient dû s’absenter en raison de maladie ou d’une blessure.

En 2022, les coûts reliés au temps supplémentaires ont atteint un sommet, soit 61 millions de dollars, ce qui a entraîné un déficit de 48,5 millions dans le budget du SPVM.

« Le temps supplémentaire fait partie intégrante de la réalité policière », a souligné Mme Roy lors de l’étude du budget du SPVM devant la Commission des finances mardi. « En raison de la nature du travail et des tâches, il y a certains trucs qu’on ne réussira jamais à prévoir. On n’a qu’à penser à certains événements majeurs en matière d’enquêtes et de manifestations ».

Mais au-delà de ces aléas, le SPVM est aux prises avec un taux d’absentéisme important causé par la maladie — dont la COVID-19 — et les blessures. En 2021, en pleine pandémie, ce taux avait atteint 20 %. Il a oscillé autour de 20 à 30 % par unité en 2022, a indiqué Mme Roy.

À cela s’ajoutent les postes vacants, qui ont été au nombre de 250 à 300 en 2022. « Ça a une incidence directe sur le temps supplémentaire parce qu’à partir du moment où nous avons un haut taux d’absentéisme […], les policiers sont ramenés en devoir et certains doivent être payés à 150 % et parfois à 200 %. »

Le SPVM procédera à l’embauche de 270 policiers supplémentaires en 2023 et Sophie Roy croit que ces effectifs additionnels devraient réduire la nécessité pour du temps supplémentaire l’an prochain. Au 31 décembre 2022, les effectifs policiers seront de 4521, a-t-elle précisé.

Temps de réponse aux appels

Le temps de réponse aux appels d’urgence a aussi augmenté en 2022 pour atteindre en moyenne 6 minutes 11 secondes alors qu’il était de 5 minutes 35 secondes en 2016. Questionnée à ce sujet, Sophie Roy a rétorqué qu’à Toronto, le temps de réponse moyen aux appels de priorité 1 était de 15 à 20 minutes dans les cinq dernières années alors que la cible est de 6 minutes. À Vancouver, le temps de réponse moyen est de 10 minutes. « On a quand même une situation qui est assez enviable au niveau de la ville de Montréal par rapport à d’autres corps de police de grandes métropoles », a-t-elle dit. « Nous, on n’est pas inquiets. »

La directrice par intérim a par ailleurs noté que les chantiers routiers pouvaient allonger le temps de réponse. Elle a cependant indiqué que le SPVM envisageait de revoir la répartition des appels en fonction de la proximité des véhicules et non en fonction du territoire desservi par chaque poste de quartier. « On espère qu’avec cette géolocalisation, on va être en mesure de réduire nos temps de réponse. »

Sophie Roy n’a pas accordé d’entrevues aux médias à l’issue de sa présentation. Le responsable de la sécurité publique au comité exécutif, Alain Vaillancourt, s’est montré préoccupé par le haut taux d’absentéisme chez les policiers. Il a soutenu que la Ville et le SPVM comptaient chercher des solutions pour y remédier. L’élu croit toutefois que l’embauche de policiers supplémentaires l’an prochain aura pour effet de réduire le temps supplémentaire requis.

Un nouveau directeur

En 2023, le budget du SPVM atteindra 787,1 millions, une hausse de 63,2 millions par rapport à l’année précédente, ce qui permettra notamment de procéder à l’embauche de 123 policiers pour faire face à la montée de la violence armée dans la métropole. La Ville prévoit d’autre part un investissement de 16,5 millions de dollars dans son Plan décennal d’immobilisations pour l’acquisition et le de caméras corporelles pour les patrouilleurs du SPVM, dont la date de mise en place n’est pas encore connue.

Le SPVM devrait commencer l’année prochaine avec un nouveau directeur à sa tête avec la nomination de Fady Dagher. Celui-ci entrera en poste quand le conseil des ministres à Québec aura entériné sa nomination, ce qui devrait se faire en janvier prochain.

Selon les documents décisionnels de la Ville, M. Dagher bénéficiera d’un contrat de sept ans et touchera un salaire annuel de base de 261 347 $ qui sera indexé à compter de 2023. Il recevra aussi une prime de 5 % applicable à son salaire de base.