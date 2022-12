Commémorations de la tuerie antiféministe à Polytechnique Montréal

Des cérémonies de commémoration ont lieu mardi dans la plupart des grandes villes du Canada en mémoire de la tuerie survenue il y a 33 ans, le 6 décembre 1989, à Polytechnique Montréal.

Un homme armé a fait irruption ce jour-là dans les locaux de l’institution et assassiné 14 femmes et a blessé 13 personnes. Cet attentat antiféministe a ébranlé le pays tout entier.

Ce mardi, les drapeaux devant le pavillon principal de Polytechnique Montréal sont mis en berne, de l’aube au crépuscule.

Un dépôt de gerbes de roses blanches sera fait devant la plaque commémorative de Polytechnique, près de l’entrée des étudiants, par des représentants de l’établissement et des associations étudiantes. La communauté de Polytechnique et le grand public sont invités à se recueillir devant la plaque.

Par solidarité et pour appuyer la Journée nationale de commémoration et d’action contre la violence faite aux femmes le 6 décembre, plusieurs personnes porteront un ruban blanc. Une distribution de rubans a lieu ce mardi à Polytechnique et la tour centrale du pavillon Roger-Gaudry de l’Université de Montréal sera illuminée en guise de commémoration.

À 17 h 10, l’heure où les premiers coups de feu ont été tirés il y a 33 ans, 14 faisceaux illumineront le ciel au-dessus du mont Royal. Les faisceaux seront allumés un à la fois, à quelques secondes d’intervalle, à l’appel du nom des 14 victimes.

D’autre part, la Ville de Montréal, en collaboration avec le Comité Mémoire, illuminera le ciel de la ville pour une 9e année consécutive en allumant les 14 faisceaux, une installation créée par Moment Factory, pour rendre hommage aux victimes. L’événement sera diffusé en direct sur les comptes de médias sociaux institutionnels de Polytechnique Montréal.

Entre-temps, l’association étudiante de Polytechnique et PolyPhoto présentent jusqu’à vendredi une exposition en hommage aux 14 victimes de la tuerie de 1989. Ce sont 14 femmes membres de la communauté de Polytechnique, employées et étudiantes, qui ont accepté de poser pour honorer la mémoire des disparues.

Les photos ont été prises sur un appareil argentique puisque c’est de cette façon que PolyPhoto aurait illustré ces 14 femmes en 1989, avec la technologie de l’époque.

L’exposition est présentée dans le tunnel reliant le pavillon principal aux pavillons Lassonde.