Ouverture de la COP15

Ce matin, le ministre canadien de l’Environnement, Steven Guilbeault, tiendra le point de presse d’ouverture de la conférence de l’ONU sur la biodiversité (COP15), aux côtés de hauts fonctionnaires de la conférence. Ils présenteront le bilan de la réunion spéciale des trois jours précédents sur l’accord-cadre mondial sur la biodiversité (GBF) et détailleront le travail à venir pour les près de 17 000 délégués participants à la COP15, y compris l’adoption du GBF.

En après-midi, la cérémonie d’ouverture aura lieu, en présence du premier ministre canadien, Justin Trudeau, du chef traditionnel de la nation Onondaga, Tadodaho Sid Hill, du secrétaire général des Nations unies, António Guterres, et du ministre de l’Écologie et de l’Environnement de la Chine et président de la COP15, Huang Runqui. Le premier ministre du Québec, François Legault, et Benoit Charette, ministre québécois de l’Environnement, seront également présents.