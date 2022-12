L’été 2022 à Montréal a été moins violent que le précédent

L’été 2022 a laissé pour plusieurs un souvenir amer de violence par arme à feu et de tirs à répétition dans les rues de Montréal. Des données obtenues du SPVM révèlent toutefois qu’il y a eu moins de crimes et d’événements impliquant des fusils cet été que lors de la saison estivale 2021. Par contre, les chiffres montrent aussi que les années 2021 et 2022 ont été le théâtre de plus de violence armée dans la métropole que les trois précédentes.

Le bilan des mois de juin, juillet et août 2022 compte 15 tentatives de meurtres par armes à feu et 32 décharges d’armes, selon des données du Service de police de la ville de Montréal (SPVM). Il s’agit d’une baisse par rapport aux mêmes mois de 2021 qui enregistraient 20 tentatives de meurtre et 46 décharges.

L’été 2022 a toutefois compté un homicide par arme à feu de plus qu’en 2021 : soit 7 contre 6.

Selon les méthodes de collecte de données du SPVM, la tentative de meurtre signifie qu’il y avait intention de tuer, sans nécessairement faire de blessé. La décharge indique un événement lors duquel des balles ont été tirées, ce qui peut être contre un bâtiment ou dans les airs.

De plus, il est à noter que les chiffres demandés au SPVM ne visaient que certains types de crimes commis avec des armes à feu. Ainsi, les données n’incluent pas les crimes commis à l’aide d’armes de blanches comme des couteaux, qui ont été utilisées dans plusieurs meurtres cette année. Elles n’incluent pas non plus ni les agressions sexuelles commises avec des armes, ni les vols qualifiés, car la compilation de ces crimes ne distingue pas avec quel type d’arme ils ont été commis.

Pourtant, en 2022, les crimes par armes à feu ont retenu l’attention tout au long de l’été : même avant que la campagne électorale provinciale ne soit officiellement lancée, la violence armée prenait l’avant-scène. La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a d’ailleurs fait plusieurs sorties et annonces pour offrir des solutions à cette préoccupation de la population, tout comme le SPVM.

Le professeur de criminologie de l’Université de Montréal, Rémi Boivin, n’a pas été surpris de voir les données qui comparent les étés 2022 et 2021. Le crime est généralement en baisse depuis les années 1990, a-t-il rappelé.

Il croit que l’attention portée à ce type de crimes avec des armes à feu est le résultat de plusieurs facteurs, par exemple, le fait qu’il y a eu de jeunes victimes — des adolescents — en plus de personnes abattues au hasard, sans oublier la campagne électorale provinciale qui débutait.

« C’était la tempête parfaite »

L’an dernier, l’inquiétude de la population a été ravivée sous le choc de la mort de deux adolescents : en février 2021, Meriem Boundaoui, 15 ans, a succombé à des balles qui ne lui étaient pas destinées. Même chose pour Thomas Trudel, âgé de 16 ans, atteint mortellement en novembre 2021 tout près de chez lui. 

La mairesse Valérie Plante a mis en place le Forum montréalais pour la lutte contre la violence armée afin de dégager des pistes de solution. L’exercice a eu aussi pour effet de garder la violence par armes à feu dans l’esprit des gens, ainsi que d’alimenter les reportages des médias.

La question de la violence par armes à feu reste « importante et grave », dit le professeur Boivin, mais demeure marginale par rapport à la totalité des crimes commis dans la métropole chaque année.

La violence armée, qui a fait des victimes collatérales au hasard, a toutefois affecté le sentiment de sécurité des gens. Bref leurs perceptions de la situation, notamment pour ceux qui ne vivent pas à Montréal, a poursuivi le professeur, qui espère que cela n’occulte les autres problèmes sociaux auxquels la métropole fait face.

Pour mieux comparer, retournons un peu en arrière, avec les années 2020, 2019 et 2018. La comparaison de 5 années de crimes montre que les étés 2021 et 2022 ont vu plus de violence que les trois précédentes.

Ainsi, pour les 7 meurtres par arme à feu commis à l’été 2022, il y en a eu 6 en 2021 et moins en 2020 (1), 2019 (1) et 2018 (2).

Les tentatives de meurtres en saison estivale étaient aussi plus élevées ces deux dernières années que lors des précédentes, une courbe aussi suivie par les décharges d’armes à feu : 2022 (32), 2021 (47), 2020 (23), 2019 (15) et 2018 (18).

Et histoire de s’assurer que les données de l’été ne constituent une distorsion du portrait annuel, les totaux des catégories ont aussi été obtenus du SPVM.

Ils démontrent que 2021 et 2022 ont vu plus de crimes par armes à feu que les trois années précédentes — mais aussi que 2021 a été plus violente à ce chapitre que 2022 — sous réserve que les données de novembre et de décembre ne sont pas encore compilées. Bref, 2022 a encore la possibilité de détrôner 2021.

Ainsi, pour les 16 et 19 meurtres par arme à feu à Montréal pour 2022 et 2021, il y en a eu moins en 2020 (6), 2019 (10) et 2018 (13).

Du côté des tentatives de meurtre par fusil, carabine ou arme de poing, l’on note aussi que leur nombre est moins élevé avant 2022 (43), 2021 (52) et 2020 (57) : le SPVM en a relevé 33 en 2019 et 34 en 2018. Idem pour les décharges d’armes à feu : il y en avait eu 49 en 2018, 41 en 2019, 71 en 2020, alors que le total dépasse la centaine en 2021 (144) et 2022 (116).