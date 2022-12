Montréal accueillera une conférence sur les batteries lithium-ion

Montréal accueillera en 2026 la conférence de l’International Meeting on Lithium Batteries (IMLB), une rencontre majeure dans le domaine des batteries lithium-ion. L’événement réunira entreprises privées, politiciens, chercheurs et étudiants, qui débattront « sur les changements climatiques et les défis de l’industrie » des voitures électriques, des téléphones et du stockage d’énergie.

Cette conférence fera « rayonner l’écosystème québécois et canadien », a déclaré le professeur de l’Université Concordia Karim Zaghib. L’ancien directeur du Centre d’excellence en électrification des transports et en stockage d’énergie d’Hydro-Québec a été nommé président de la conférence.

M. Zaghib, une référence dans le domaine, a notamment développé avec son équipe les batteries lithium-ion phosphate, qui sont utilisées par Tesla.

Si les véhicules électriques connaissent de plus en plus d’engouement, l’industrie fait face à plusieurs défis. Parmi ceux-ci figure la réduction du prix des batteries au seuil clé de 100 dollars par kilowattheure, au-dessous duquel le prix d’une voiture électrique devient compétitif par rapport à celui d’une voiture à essence, indique M. Zaghib.

L’IMLB abordera aussi les problèmes d’autonomie des batteries, qui peuvent causer de « l’anxiété » chez les consommateurs, et les besoins d’une charge plus rapide. « Les gens veulent avoir la même sensation que d’aller dans une station-service à essence », juge M. Zaghib, qui souhaite que le temps de chargement d’une voiture dure moins de quinze minutes.

Des batteries plus vertes

Le professeur titulaire au Département de génie chimique et des matériaux insiste par ailleurs sur l’importance d’une traçabilité des batteries lithium-ion.

« On veut avoir des batteries propres, faites avec des minéraux propres, dans des mines vertes où on respecte les droits de la personne et de l’environnement », ajoute-t-il en prônant la remise d’un « certificat » au consommateur.

Aujourd’hui, « plus de 85 % des batteries lithium-ion sont fabriquées en Asie », déplore l’expert en transition énergétique. Selon lui, le Québec et le Canada doivent « accélérer la production de cellules lithium-ion » et développer leur « indépendance industrielle ». Une relocalisation « réaliste », puisque « le Québec a un écosystème unique ».

« À part le manganèse, qui vient du Nouveau-Brunswick, tous les éléments [du tableau périodique qui composent une batterie] se trouvent au Québec », indique le professeur, qui travaille depuis 36 ans dans le domaine.

La transformation des matériaux peut ensuite se faire à l’aide d’énergies vertes telles que l’hydroélectricité, puisque le Québec dispose à faible coût d’une énergie presque 100 % renouvelable et propre.

« On a la créativité », mais on « manque de main-d’oeuvre », déplore M. Zaghib.

Le professeur espère que ces progrès dans l’industrie et les discussions pendant la conférence convaincront les sceptiques de se joindre au virage électrique. « Les batteries lithium-ion, l’électrification du transport, c’est un des éléments les plus importants pour arrêter l’accélération du réchauffement de la planète. »

Ce contenu est réalisé en collaboration avec l’Université Concordia.