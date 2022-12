L’Assemblée nationale condamne la répression exercée en Iran

Les élus de l’Assemblée nationale ont adopté vendredi une motion unanime visant à fustiger la « violente répression » des manifestations en Iran et à soutenir les femmes du pays, qui prennent part à une « véritable révolution féministe ». « Les Iraniennes sont en train d’écrire l’histoire du monde devant nos yeux », a affirmé au Salon bleu Ruba Ghazal, députée solidaire de Mercier. L’élue, d’origine palestinienne, a dit que les protestations l’interpellaient dans son « coeur » et sa « chair ». La motion réclame le retrait de la République

islamique d’Iran de la Commission de la condition de la femme des Nations unies, demande aux autorités iraniennes « de collaborer pleinement avec la commission d’enquête internationale indépendante » et affirme « l’entière solidarité » de l’Assemblée nationale envers les membres de la diaspora iranienne du Québec.

Le Devoir