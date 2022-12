Hausse de taxes de 2,9 % à Laval

Les Lavallois subiront des hausses de taxes de 2,9 % l’an prochain. Dans son budget 2023 déposé vendredi, l’administration du maire Stéphane Boyer dit vouloir prioriser la sécurité publique et l’habitation.

Le budget de la Ville de Laval franchira le cap du milliard l’an prochain pour atteindre 1,05 milliard, tandis que le programme triennal d’immobilisations (PTI) 2023-2025 grimpera à 1,2 milliard.

Pour limiter les hausses de taxes à 2,9 % pour le secteur résidentiel, l’administration Boyer dit avoir fait des efforts de rationalisation. Elle a notamment réduit de trois quarts les nouvelles embauches. « Nous avons fait le maximum pour limiter les nouvelles dépenses tout en évitant de couper dans les services publics », a commenté le maire Boyer par voie de communiqué. « Depuis le début de mon mandat, les taxes ont augmenté deux fois moins vite que l’inflation. »

Laval a par ailleurs augmenté certains tarifs. Ainsi, une contribution supplémentaire de 19 $ sera réclamée aux ménages afin de financer le transport collectif. Un montant additionnel de 27 $ servira à financer le service de l’eau et à réduire les surverses.

Le budget de la sécurité publique atteindra 219,6 millions, avec un investissement supplémentaire de 2,5 millions pour l’embauche de policiers et pour l’ajout de ressources à la centrale du 911. La Ville investira aussi un montant supplémentaire de 5,9 millions pour les activités de prévention menées par les organismes communautaires.

En habitation, Laval réservera un montant supplémentaire de 7 millions pour retirer des logements du marché spéculatif et 2,5 millions pour l’achat de terrains destinés au logement social.

En matière d’environnement, une nouvelle tarification de 100 $ sera imposée aux propriétaires de résidences dotées d’un système de chauffage au mazout et un montant de 50 $ sera exigé de ceux qui ont un système biénergie au mazout. La Ville vise ainsi à réduire de moitié le nombre de systèmes de chauffage au mazout sur son territoire d’ici 2025.

Un budget « déconnecté »

Le parti d’opposition Action Laval juge qu’en imposant des hausses de taxes aux citoyens, le budget de l’administration Boyer est « déconnecté de la réalité » des Lavallois. Le budget prévoit des dépenses additionnelles de 8,8 % et l’embauche d’une soixantaine de nouveaux employés, soit une hausse de 11 % du nombre d’employés, sans améliorer les infrastructures lavalloises et les services, a dénoncé Action Laval. « Nous devons revoir l’ensemble des dépenses de la ville », estime Achille Cifelli, chef intérimaire d’Action Laval et conseiller du district Val-des-Arbres.

De son côté, le Parti Laval juge que l’administration Boyer n’a pas fait assez d’efforts pour rationaliser ses ressources dans un contexte où le taux d’inflation demeure élevé. Le chef par intérim du Parti Laval et conseiller de Fabreville, Claude Larochelle, estime aussi que la Ville n’investit pas suffisamment dans l’entretien de ses routes alors que dans son rapport 2021, la vérificatrice générale avait révélé que 17 % des rues de Laval étaient en mauvais ou en très mauvais état. M. Larochelle a également réclamé davantage d’investissements dans les infrastructures sportives et culturelles dans les secteurs qui sont moins bien desservis.