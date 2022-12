Confinement en cours au collège La Cité d’Ottawa

Les étudiants et professeurs du collège La Cité, à Ottawa, sont confinés. Les policiers d’Ottawa ont été appelés au campus principal de l’établissement vers 10 h 30 ce matin en raison d’une menace externe.

Personne ne peut sortir pour le moment des bâtiments des campus d’Ottawa et d’Orléans, dans l’est de la ville. Un message a été diffusé à l’interphone du campus d’Ottawa vers 10 h 50 demandant aux gens de rester à l’intérieur et de ne laisser entrer personne. Il est depuis répété à des intervalles d’environ 20 minutes. Camille Dubois Crôteau, une étudiante en environnement forestier qui se trouve dans un local barré, affirme que les étudiants et le personnel peuvent circuler dans les couloirs.

« Nous sommes en sécurité, je n’ai rien vu ou entendu jusqu’à présent », dit l’étudiante. D’après le journal Le Droit, une dizaine de véhicules du Service de police d’Ottawa sont sur les lieux.

Le collège La Cité est un établissement d’éducation postsecondaire francophone qui compte plus de 5000 étudiants dans ses différents campus à travers l’Ontario. Au Québec, trois cégeps ont été confinés au cours des dernières semaines en raison de menaces externes. « Oui, ça devient une réalité de plus en plus, c’est désolant de se trouver dans une telle situation, on est tous inquiets », confie Camille Dubois Crôteau.

