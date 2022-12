La SQ et le SPVM blâmés pour la «faille de sécurité importante» qui a mené à l’attentat au Métropolis

La Sûreté du Québec et le Service de police de la Ville de Montréal devront verser près de 292 000 $ à quatre techniciens de scène qui ont été traumatisés par l’attentat commis par Richard Henry Bain au Métropolis lors du discours de victoire électorale de la première ministre Pauline Marois le 4 septembre 2012.

Dans un jugement de 105 pages rendu plus tôt cette semaine, le juge Philippe Bélanger de la Cour supérieure du Québec a conclu que les deux corps de police « ont manqué à leur obligation d’assurer la sécurité du public », et notamment celle des quatre demandeurs, Guillaume Parisien, Audrey Dulong-Bérubé, Jonathan Dubé et Gaël Ghiringelli.

Selon le magistrat, « l’absence de présence policière et d’un périmètre de sécurité à l’arrière du Métropolis constituait une faille importante de ce plan de sécurité, dont a tragiquement profité Richard Henry Bain », qui purge aujourd’hui une peine de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 20 ans.

L’attentat a coûté la vie à Denis Blanchette et gravement blessé Dave Courage, deux collègues des demandeurs, avant que son arme ne s’enraye. Pendant ce temps, les Québécois qui suivaient le discours à l’écran étaient sidérés de voir la nouvelle première ministre Pauline Marois être emportée par ses gardes du corps en plein milieu de son discours de victoire.

« La SQ et le SPVM ont bel et bien commis une faute en n’assurant aucune présence policière, ni périmètre de sécurité à l’arrière du Métropolis », écrit le juge Blanchette, qui blâme « le manque de communication et de coordination » dans le déploiement des effectifs policiers et l’absence de « protection policière à l’endroit même où devait être évacuée la nouvelle première ministre du Québec à la suite de son discours. »

Plus de détails suivront.