Le budget de Montréal décortiqué

Depuis hier et jusqu’au 8 décembre, la Commission sur les finances et l’administration de la Ville de Montréal décortique section par section le budget 2023 de la métropole. Celui-ci a fait vivement réagir lors de sa présentation, mardi, puisqu’il prévoit les plus importantes hausses des taxes résidentielles depuis 2011 à Montréal, ce qui pourrait affecter les finances tant des propriétaires que des locataires.

Ainsi, après s’être penchés hier sur le budget du Service de l’habitation de la Ville, les élus membres de cette commission permanente analyseront aujourd’hui celui du Service de l’eau et du Service de l’urbanisme et de la mobilité. En tout, le dernier budget de la Ville atteint 6,76 milliards de dollars, une hausse de 300 millions par rapport à 2022.