Exode des artistes de Québec, faute d’ateliers

Les artistes de Québec peinent à trouver des ateliers où créer. Vingt ans après l’âge d’or de l’ère L’Allier, ils se butent aujourd’hui à une pénurie de locaux suscitée par la spéculation immobilière et aggravée par un régime réglementaire trop contraignant. Face à ce désert, plusieurs préfèrent quitter la capitale au profit des régions ou de Montréal.

L’ampleur de la crise a réuni une trentaine d’artistes de tous horizons, mercredi soir, autour du manque d’ateliers qui oblige les créateurs et les créatrices à se déraciner pour travailler. La soirée, convoquée par le nouveau comité Atelier rêve, a fait émerger un consensus : il y a urgence d’agir pour freiner l’exode.

Les espaces de création font de plus en plus les frais du marché. Les ateliers et les artistes, livrés en pâture à la spéculation immobilière, vivent sous la menace d’une éviction à chaque changement de mains d’un immeuble.

Début septembre, la vente du 17, rue de la Barricade, dans le Vieux-Port, a jeté une trentaine d’artistes à la rue. Dans ce bâtiment centenaire situé à un jet de pierre du Musée de la civilisation, les ateliers d’hier deviendront les logements touristiques de demain.

L’artiste Marie-Hélène Parant fait partie des évincés. « À chaque éviction, c’est une partie du patrimoine culturel québécois qui part à la poubelle », déplore celle qui n’arrive plus à compter sur ses dix doigts le nombre de déménagements, volontaires et subis, qu’elle a dû traverser au cours de sa carrière.

Encore une fois, elle doit trouver un nouveau logis où déployer son art — dans une ville et un contexte économique où les loyers se font rares et où les prix s’envolent. « Plusieurs artistes quittent Québec pour aller en région », souligne Marie-Hélène Parant. La résignation la gagne : elle-même songe à regarder ailleurs pour trouver un atelier.

La Ville à l’écoute

Une Ville comme Québec sait ce qu’elle doit à sa communauté artistique. Au tournant des années 2000, l’administration de l’ancien maire Jean-Paul L’Allier, soucieuse d’inspirer un renouveau dans la basse ville de la capitale, a notamment misé sur les artistes pour faire briller Saint-Roch. Quelques décennies plus tard, la vitalité du quartier doit encore une fière chandelle aux créateurs et créatrices qui l’ont dynamisé.

« La présence d’artistes dans les quartiers, c’est extraordinaire et extrêmement précieux, affirme la conseillère responsable des dossiers culturels Catherine Vallières-Roland. Nous sommes bien au fait des défis qu’ils vivent, mais le contexte actuel pose de nouveaux problèmes en raison du coût des loyers au centre-ville et du faible taux d’inoccupation actuel. »

Présentement, la Ville de Québec offre une subvention réservée aux artistes en arts visuels et en métiers d’art pour les aider à demeurer dans leur atelier. Cet appui sert à rembourser une partie des coûts de location ou d’acquisition d’un espace, que celui-ci soit résidentiel ou non. « Une trentaine d’artistes en bénéficient chaque année », selon l’élue, qui souligne aussi l’existence des Ateliers du réacteur, un lieu de création mis en place par la Ville sous Régis Labeaume — et décrié par tous les artistes rencontrés à la soirée d’Atelier rêve.

« Nous n’avons même pas le droit de planter un clou dans les murs », déplore notamment Marie-Hélène Parant. Un sculpteur explique que son local de moins de 100 pieds carrés lui coûtait, il y a cinq ans, 380 dollars par mois. Tous critiquent la clôture Frost qui sépare les locaux de chaque locataire. Un manque d’intimité, selon les principaux concernés, vanté comme un encouragement « à la synergie entre les artistes locataires » sur le site Internet des Ateliers.

À court terme, l’administration du maire Bruno Marchand songe à faire appel à des propriétaires de bâtiments vacants. « Leurs locaux pourraient servir à des artistes de façon temporaire, et ça pourrait participer à la revitalisation de nos artères commerciales », croit l’élue. La Ville, toutefois, promet aussi de s’attaquer au problème à long terme.

« Nous réfléchissons à des modèles qui seront pérennes dans le temps, pour s’assurer que ces lieux-là conservent une vocation artistique pendant plusieurs années », ajoute la conseillère, en évoquant la création d’une fiducie ou l’achat d’immeubles avec des partenaires publics ou privés.

Une réglementation trop rigide

L’administration Marchand envisage aussi de ramener des habitants dans le Vieux-Québec pour éviter que le secteur perde son âme et se résume à une carte postale touristique. La conseillère Vallières-Roland n’exclut pas d’aménager une place pour les artistes dans le cadre de ce chantier encore à ses balbutiements.

La capitale compte aussi son lot d’églises abandonnées en quête d’une nouvelle vocation. Montréal, à ce chapitre, ouvre un chemin en permettant l’occupation temporaire de lieux vides, une solution porteuse pour les artistes — et souvent économique. D’autres municipalités, comme Chicoutimi et Trois-Rivières, ont leurs ateliers Touttout et Silex, qui font l’envie des artistes de Québec.

Ceux-ci se mobilisent pour trouver des solutions et faire entendre leurs doléances. Ils dénoncent notamment un cadre réglementaire trop rigide, qui limite les usages mixtes dans le centre-ville et qui restreint l’instauration d’ateliers. « Il manque d’espaces où nous pouvons faire de la chaleur, de la poussière, du bruit… » souligne le sculpteur Jean-Robert Drouillard.

La procédure ne s’avère pas moins compliquée dans les périphéries éloignées. Julie Picard, artiste en arts visuels, a dû faire des pieds et des mains pour obtenir l’autorisation de créer dans sa maison de Beauport. « Obtenir le zonage pour implanter un atelier d’artistes et construire un immeuble de 15 étages, c’est la même affaire, déplore-t-elle. C’est aussi compliqué. »

« Tout le monde veut demeurer à Québec, mais pour beaucoup d’artistes, c’est présentement impossible, conclut Marie-Hélène Parant. C’est dommage, parce que ça prive notre ville de ceux et celles qui deviendront peut-être, demain, des artistes qui vont s’illustrer à l’international. »