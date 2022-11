12 Le quartier chinois, autrefois quartier des classes laborieuses, est aujourd’hui un endroit tape-à-l’oeil fréquenté par les touristes. À Singapour, pour parer aux pluies tropicales abondantes et soudaines, on installe souvent des toits au-dessus des trottoirs et des espaces publics. Valérian Mazataud Le Devoir