Remise des Prix du Québec 2022

Seize personnalités se verront attribuer ce soir la plus haute distinction accordée par le gouvernement du Québec dans les domaines de la culture et de la science. Le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, ainsi que le ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, seront présents lors de la cérémonie de remise des prix.

Alain Fournier, Alain Saulnier, Barbara Steinman, Charles Richard-Hamelin (en photo), Louis Mercier, Lucie K. Morisset, Madeleine Careau, Michel Rabagliati et Mireille Dansereau seront les lauréats des prix culturels. Bertrand Routy, Gérard Duhaime, Marie-Thérèse Chicha, Michel Chrétien, Michel Gauthier, Roberto Morandotti et Yves De Koninck seront les lauréats des prix scientifiques.