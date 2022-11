Aller-retour des fonctionnaires à la Société d’habitation du Québec

Un des premiers gestes de la nouvelle ministre responsable de l’Habitation, France-Élaine Duranceau, a consisté à déplacer 80 fonctionnaires que sa prédécesseur Andrée Laforest avait fait déménager deux ans plus tôt.

Les 80 employés, qui étaient basés au ministère des Affaires municipales dans le Vieux-Québec, sont ainsi rapatriés à la Société d’Habitation du Québec (SHQ) sur la colline parlementaire. « Réunir nos employés au sein de la SHQ permettra de simplifier les procédures, de faire les choses autrement et d’assurer une livraison plus rapide de logements », a écrit la ministre dans une lettre aux partenaires de l’organisme lundi.

Cette annonce survient, deux ans presque jour pour jour, après l’annonce du déménagement en sens contraire des mêmes employés par l’ancienne ministre responsable de l’Habitation, Andrée Laforest.

La ministre, qui était aussi responsable des affaires municipales, avait alors créé un nouveau poste de sous-ministre à l’Habitation dans son ministère où avaient dû migrer les 80 employés de la SHQ affectés aux orientations et aux politiques.

L’organisme avait alors perdu sa p.-d.g. et son personnel s’était limité aux employés affectés aux services aux citoyens. « En créant un sous-ministériat à l’habitation directement au sein de mon ministère, ce sont tous nos efforts qui seront plus efficaces, mieux arrimés, et ce, au bénéfice de toutes les Québécoises et de tous les Québécois », écrivait à l’époque Mme Laforest dans un communiqué.

Pas d’erreur

Pourquoi revenir sur cette décision deux ans plus tard ? Pour avoir « tout le monde sous un même toit », indique-t-on au cabinet de la ministre Duranceau. L’équipe de la ministre souligne par ailleurs que la nouvelle a été bien accueillie par les employés concernés la semaine dernière.

Quant à savoir si la décision de les déménager la première fois a pu être une erreur, la directrice des communications du cabinet, Marie Barrette soutient que « non ». La décision s’imposait suite à la nomination de Mme Duranceau, une ministre « avec les pleins pouvoirs » en habitation à l’extérieur du ministère, a-t-elle expliqué.

La nouvelle a toutefois été accueillie avec une certaine exaspération de la part du Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU). « Pendant qu’on promène des fonctionnaires d’un bord et de l’autre, les résultats se font attendre », a déploré sa porte-parole Véronique Laflamme. « Le problème du logement, ce n’est pas un problème de structure, c’est un problème de volonté politique. »

Dans certaines villes en région comme Gatineau et Saguenay, le taux d’inoccupation des logements oscille depuis des mois autour de 1 %, alors qu’il faut atteindre 3 % pour avoir un marché dit équilibré.

Pendant ce temps, Montréal compose depuis trois ans avec la hausse des prix des loyers la plus importante en 20 ans, selon une étude rendue publique par la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) la semaine dernière. Les élus de la CMM pressent d’ailleurs le gouvernement de les aider à lancer de nouveaux projets en logement social.