Quoi surveiller aujourd’hui ?

Cyberlundi

Comme le veut la tradition, le lundi suivant le Vendredi fou, ou Black Friday, est davantage consacré à des aubaines sur des achats en ligne. Il faut s’attendre à ce que plus de rabais soient proposés sur des plateformes de vente en ligne comme Amazon ou le Panier bleu, ainsi que sur les sites Web des marques de différents produits.

Or, de plus en plus de rabais qui étaient autrefois réservés au Cyberlundi sont désormais proposés sur une plus longue période, avant et après cette journée. « Cela s’est vraiment transformé au Canada, du Vendredi fou et du Cyberlundi en de très nombreuses semaines d’activité commerciale accrue », a déclaré Eric Morris, directeur général du commerce de détail chez Google Canada, cette fin de semaine.