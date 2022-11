Quoi retenir de la fin de semaine?

Dévoilement de la stratégie du Canada pour l’Indo-Pacifique

Ottawa a dévoilé dimanche la très attendue stratégie du Canada pour l’Indo-Pacifique, qui prévoit d’abord un investissement de près de 2,3 milliards de dollars dans la région sur les cinq prochaines années.

Le Canada souhaite augmenter la présence navale canadienne dans l’Indo-Pacifique et accroître la participation des Forces armées canadiennes aux exercices militaires régionaux. Une enveloppe sera destinée au lancement d’une nouvelle initiative interministérielle permettant de solidifier les capacités relatives à la cybersécurité.

La région économique de l’Indo-Pacifique abrite à elle seule 6 des 13 principaux partenaires commerciaux du Canada. Afin d’accroître les échanges commerciaux et les investissements, le Canada investira dans la création de la Porte commerciale canadienne en Asie du Sud-Est. Le gouvernement souhaite aussi établir le premier bureau agricole du Canada dans la région afin d’accroître et de diversifier les exportations agricoles et agroalimentaires vers l’Indo-Pacifique et multiplier les liens en matière de ressources naturelles avec les partenaires.

Ottawa investira également dans des programmes de développement liés à la Politique d’aide internationale féministe, afin de soutenir le développement de la région. Le Canada investira pour affermir les liens entre les Canadiens et les peuples de l’Indo-Pacifique et fortifier la capacité de traitement des visas du Canada au sein du réseau centralisé canadien, ainsi qu’à New Delhi, à Chandigarh, à Islamabad et à Manille.

À cette liste d’investissements auxquels le gouvernement fédéral s’est engagé dimanche s’ajoutent 913,3 millions de dollars dans la lutte contre les changements climatiques, ainsi que 143,3 millions de dollars pour renforcer la présence diplomatique canadienne dans l’Indo-Pacifique. Un nouveau bureau de la Fondation Asie Pacifique du Canada sera notamment ouvert dans la région.